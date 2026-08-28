Кофе мен дәрі-дәрмек көмектеспейді: Созылмалы шаршауды басатын 3 тегін ем
Қазіргі әлемде миллиондаған адам жеткілікті ұйықтаса да, күні бойы өзін әлсіз, шаршаңқы және дәрменсіз сезінетініне шағымданады. Көпшілік бұл мәселені таңғы кофемен, энергетикалық сусындармен немесе түрлі дәрумендер мен тыныштандыратын дәрілермен шешуге тырысады. Алайда, бұл кезде ағзамыз мүлдем басқа нәрсеге мұқтаж болады.
Белгілі автор және зерттеуші Дао Шэнь созылмалы шаршаудың басты себебі ұйқының қанбауында емес, ағза шыға алмай қалған тұрақты жүйкелік шиеленісте (ішкі стресс) екенін мәлімдеді.
Ағзадағы «қатып қалған» шиеленіс: Кофе неге көмектеспейді?
Күнделікті уайымдар, асығыстық және шешілмеген мәселелер адам ағзасын үнемі «күрес немесе қашу» режимінде ұстайды:
Ағзаның сигналдары: Адам кофе немесе таблеткалармен күш жинағысы келгенде, шын мәнінде ағза тек бір сәтке тынығып, тоқтаусыз жүгіруді доғаруды сұрап тұрады;
Қорқыныш күйінен шығу: Бұлшықеттер мен жүйке жүйесі қауіптің жоқтығын сезінбейінше босаңси алмайды және бұл үдеріс өмірлік қуатты бекерге сарқып алады.
Ең күшті дәрі өз ішіңізде: Табиғи қуатты қалпына келтірудің 3 тәсілі
Дао Шэнь атап өткендей, адам өзіндегі шынайы күшті қалпына келтіруі үшін қымбат құралдар қажет емес:
Дұрыс және терең тыныс алу: Терең, сабырлы тыныс алу жаттығулары миға тікелей сигнал жіберіп, ағзаны тыныштандыратын парасимпатикалық жүйке жүйесін іске қосады;
Шынайы күлкі: Күлкі — бұл жай ғана жақсы көңіл-күй емес, ағзаға «ешқандай қауіп жоқ» деген биологиялық хабар беретін қуатты механизм;
Қысқа үзілістер: Күн ішінде ештеңе істемей, бірнеше минуттық тыныштықта болу ағзаға жылдар бойы жиналған артық шиеленістен арылуға мүмкіндік береді.
Бұл ең күшті, тегін және тиімді дәрі әрқашан адамның өз қолында. Тек ағзаның талабына құлақ түріп, оны тұрақты қысымнан босату жеткілікті.
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