NYDIG: IBIT акцияларының 1,3 млрд долларлық саудасының артында ірі инвестор тұр
Өткен аптада BlackRock компаниясының iShares Bitcoin Trust (IBIT) қорында жүзеге асырылған 1,26 миллиард долларлық блоктық сауда, үлкен ықтималдықпен, ірі инвестордың («киттің») бағытталған саудадан жедел шығуы болды. NYDIG қаржылық қызметтер компаниясының зерттеу бөлімінің басшысы Грег Чиполаро осы операцияның егжей-тегжейін талдап, осындай қорытындыға келді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.
Сейсенбі күні белгісіз трейдер BlackRock-тың 29,2 миллион дана IBIT акциясын «dark pool» — институттар ашық нарыққа әсер етпестен ірі мәмілелер жасайтын жеке платформа арқылы сатты. Чиполаро зерттеу есебінде атап өткендей, сатушы акцияларды нарықтық бағадан 1,01 доллар арзанырақ сатуға келісіп, жедел орындалу үшін 29,5 миллион доллар пайдадан бас тартқан. Бұл жағдай шоғырланған позициядан шұғыл шығуды білдіреді.
Ірі транзакциялар әдетте нарықтық көңіл-күйге әсер етеді. Осы саудадан кейін Bitcoin (BTC) бағасы күн ішінде 2,8 пайызға төмендеді. Bloomberg ETF сарапшысы Эрик Балчунастың айтуынша, нарық мұндай ауқымды сатылымды күткеннен жақсырақ қабылдады. Алайда, сатушының не себепті мұндай шешімге келгені — жеке шектеулер ме, әлде инвестициялық көзқарастың өзгеруі ме — әзірге белгісіз күйінде қалып отыр.
АҚШ-та тіркелген Bitcoin ETF қорлары қатарынан 11 сауда күні бойы қаражаттың шығып кетуін (net outflow) тіркеді. Farside Investors деректері бойынша, IBIT саудасы жүзеге асырылған күні қорлардан 333,6 миллион доллар алынып тасталды. 14 мамырдан бері ETF қорларынан жалпы 2,9 миллиард доллардан астам қаражат шығып кетті.
Қазіргі таңда нарықтағы жалпы көңіл-күй тұрақсыз күйінде қалып отыр. Crypto Fear & Greed Index дүйсенбі күні 100 балдан 29 баллды көрсетіп, нарықта «қорқыныш» үстемдік етіп тұрғанын білдірді. Чиполароның пікірінше, кит қолданған әдістер шұғылдықты көрсетеді, бұл инвесторлардың қаражатын қайтарып алуы немесе баланстағы шектеулерге байланысты болуы мүмкін.
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