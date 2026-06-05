Биткоин 60 000 долларлық деңгейден айырылса, баға қаншалықты төмендеуі мүмкін

·150·Экономика
Биткоин 60 000 долларлық деңгейден айырылса, баға қаншалықты төмендеуі мүмкін

Биткоин (BTC) 2022 жылдың қарашасынан бергі ең нашар апталық көрсеткіштерін тіркеп отыр және жұма күніне қарай апталық төмендеу 15 пайызға жетті. Криптовалютаның бағасы 61 000 АҚШ долларына дейін құлағаннан кейін, қазіргі уақытта 62 500 АҚШ доллары шамасында саудалануда. Шамамен 1 500 АҚШ долларлық қалпына келу "бұқалардың" әлі де психологиялық тұрғыдан маңызды 60 000 АҚШ долларлық қолдау деңгейін қорғауға тырысып жатқанын көрсетеді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

Сарапшы Радздың пікірінше, Биткоин 60 000 АҚШ долларынан төмен түскен жағдайда да, жоғары сұранысқа байланысты тез қалпына келуі мүмкін. Сарапшының айтуынша, ең нашар сценарийде баға 55 000 АҚШ долларына дейін төмендеуі мүмкін. Мұның негізгі себебі ретінде 200 апталық қарапайым жылжымалы орташа мән (200-day SMA) келтірілуде, өйткені бұл деңгей тарихи тұрғыдан күшті ұзақ мерзімді қолдау аймағы болып келген.

Тарихи деректерге сәйкес, 2019, 2020, 2022 және 2023 жылдары 200 апталық SMA деңгейінің қайта тестіленуі күшті қалпына келу кезеңдері алдындағы ең төменгі нүктелерді белгілеген. Мысалы, 2023 жылы ақпан айында Биткоин осы сызықты тестілегеннен кейін баға 37 пайыздан астамға өскен болатын. Қазіргі уақытта BTC екінші рет осы маңызды сызықтың үстінде тұрақтауға тырысуда.

Дегенмен, техникалық талдаудағы "аю туы" (bear flag) пішіні түзетудің 55 000 АҚШ долларынан да төмен созылуы мүмкін екенін білдіреді. Жұма жағдайы бойынша, BTC осы пішіннің төменгі сызығын бұзып өтті және сауда көлемінің артуы осы әрекеттің артында күшті қысым бар екенін көрсетеді. Егер төмендеу жалғасса, келесі негізгі мақсат 50 000 – 51 000 АҚШ доллары шамасындағы көлденең қолдау аймағы болуы күтілуде.

БиткоинКриптоНарықИнвестицияБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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