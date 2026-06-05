АҚШ Конгресі мүшелеріне болжам нарықтарын пайдалануға тыйым салынуы мүмкін
АҚШ Өкілдер палатасындағы республикашылдар конгрессмендердің акциялармен сауда жасауына тыйым салу туралы заң жобасына болжам нарықтары (prediction markets) бойынша жаңа шектеулер енгізуді жоспарлап отыр. Бұл бастама заң шығарушылардың сайлау немесе мемлекеттік саясат нәтижелеріне ақша тігу құқығын қайта қарау аясында туындады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Өкілдер палатасы Әкімшілік комитетінің төрағасы Брайан Стайл H.R.7008 заң жобасына тиісті өзгерістер енгізуді көздеп отыр. Bloomberg Government мәліметінше, Стайл бұл құжатты жақын айларда дауысқа қоюды күтуде. Жаңа ережелер акциялар саудасындағы шектеулерді болжам нарықтарын пайдалану бойынша жаңа тыйымдармен біріктіреді.
Стайлдың ұсынысы бойынша, конгрессмендер үшін болжам нарықтары толығымен тыйым салынбайды, бірақ шарттардың кейбір түрлері шектеледі. Мысалы, Super Bowl сияқты спорттық немесе ойын-сауық іс-шараларының нәтижелеріне ақша тігуге рұқсат беріледі, бірақ сайлаулар немесе экономикалық саясатқа қатысты шарттармен сауда жасау шектелуі мүмкін.
Бұл әрекеттер Polymarket сияқты платформалар айналасындағы талқылаулар күшейген кезде орын алып отыр. Politico есебіне сәйкес, Polymarket маркетинг директоры Мэттью Модаббермен байланысты шоттар арқылы әлеуметтік желідегі блогерлерге платформаны насихаттау үшін 2,5 миллион АҚШ долларынан астам қаражат аударылғаны анықталды.
Қазіргі уақытта АҚШ заңнамасында конгрессмендердің болжам нарықтарымен қалай жұмыс істейтіні туралы нақты ережелер жоқ. Брайан Стайлдың айтуынша, бұл шара өнімнің өзін сындау емес, заң шығарушылар үшін этикалық және қаржылық шекараларды белгілеуге бағытталған.
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