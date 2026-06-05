Forward Industries 1 миллиард долларлық залалдан кейін 32 миллион долларлық SOL аударды

·37·Экономика
Forward Industries 1 миллиард долларлық залалдан кейін 32 миллион долларлық SOL аударды

Блокчейн деректеріне сәйкес, Nasdaq биржасында тіркелген Forward Industries компаниясы бейсенбі күні Coinbase Prime платформасына шамамен 31,9 миллион доллар құндылығындағы Solana токендерін аударды. Arkham Intelligence талдаулары компанияға тиесілі әмияннан институционалдық сауда платформасына 455 784 дана SOL бағытталғанын көрсетеді. Бұл соңғы бір ай ішінде компания жүзеге асырған алғашқы ончейн әрекеті. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

Қаражаттың Coinbase Prime платформасына аударылуы олардың дереу сатылатынын білдірмесе де, әдетте бұл институционалдық инвесторлардың ликвидтілікті қамтамасыз ету немесе тәуекелдерді азайту мақсатындағы сауда әрекеттерінен хабар береді. Осы транзакциядан кейін Yahoo Finance деректері бойынша, Forward Industries акциялары жұма күнгі пре-маркет саудаларында 6 пайызға арзандап, 3,97 долларды құрады.

Компания 2025 жылдың қыркүйек айынан бастап өз қазынашылық стратегиясы аясында Solana активтерін жинақтай бастаған еді. Желтоқсандағы есепке сәйкес, Forward Industries осы активтің ең ірі корпоративтік иесіне айналды. Компания жалпы 6,83 миллион дана SOL токенін орташа есеппен 232,08 доллардан, жалпы 1,59 миллиард долларға сатып алғанын мәлімдеді.

Дегенмен, CoinGecko деректері бойынша, сол уақыттан бері Solana бағасы шамамен 72 пайызға төмендеп, қазіргі уақытта 64,63 доллар шамасында саудалануда. Бұл компанияның бастапқы инвестицияларының құны 441 миллион долларға дейін түскенін және қағаз жүзіндегі (реализацияланбаған) залал мөлшері шамамен 1,15 миллиард долларға жеткенін білдіреді.

Қазіргі уақытта Forward Industries 7 миллионнан астам SOL-мен осы криптовалютаның ең ірі ашық акционерлік иесі болып қала береді. Крипто нарығындағы ұзаққа созылған құлдырау аясында, балансінде сандық активтерді сақтайтын қоғамдық компаниялар инвесторлар тарапынан қатты қысымға тап болуда.

SolanaForward IndustriesКриптовалютаБиржаИнвестиция
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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