Bitcoin бағасы 62 000 доллардан төмендеді және Zcash желісінде ақау орын алды

·251·Экономика
Bitcoin бағасы 62 000 доллардан төмендеді және Zcash желісінде ақау орын алды

АҚШ еңбек нарығы бойынша маңызды деректер жариялануы қарсаңында Bitcoin бағасы төмендеуді жалғастырып, 62 000 доллар деңгейінен төмендеді. Инвесторлар ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлемелер бойынша қабылдайтын болашақ шешімдеріне ықпал етуі мүмкін экономикалық көрсеткіштерді күтуде. Бұл туралы Coindesk.com хабарлайды .

Криптовалюта нарығындағы жалпы құлдырау аясында Zcash желісінде анықталған техникалық ақау да трейдерлердің уайымына себеп болды. Бұл қате құпиялылыққа бағытталған криптоактивтердің қауіпсіздігі мәселелерін тағы да күн тәртібіне шығарды.

Қазіргі уақытта Bitcoin және Ethereum мен Solana сияқты басқа ірі криптоактивтер құнын жоғалтуда. Нарық қатысушылары Nasdaq және S&P 500 индекстеріндегі өзгерістерді және жаһандық экономикадағы инфляция деңгейін мұқият бақылап отыр.

Сарапшылардың пікірінше, егер еңбек нарығы туралы есеп күтілгеннен күштірек шықса, USD құны өсуі мүмкін, бұл Bitcoin бағасына қосымша қысым жасайды. Керісінше, экономикалық бәсеңдеу белгілері крипто нарығында жаңа өсу толқынын тудыруы әбден мүмкін.

BitcoinКриптовалютаЭкономикаБиржаZcash
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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