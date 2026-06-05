Visa және Brale құпия стейблкоин есеп айырысуларын сынақтан өткізуде

·32·Экономика
Visa және Brale құпия стейблкоин есеп айырысуларын сынақтан өткізуде

Төлем алыбы Visa компаниясы құпиялылық функциясы бар блокчейн желілері арқылы институционалды стейблкоин есеп айырысуларын жүргізу мүмкіндіктерін зерттеуде. Жоба Brale инфрақұрылымдық компаниясы және Уолл-стриттің ірі қаржы институттары қолдайтын Canton Network-пен серіктестікте жүзеге асырылуда. Сынақ барысында Brale шығарған, АҚШ долларына байланған SBC стейблкоины қолданылуда. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

Бұл бастама Visa компаниясының 2021 жылы Ethereum желісінде USDC-мен басталған тәжірибелерінің логикалық жалғасы болып табылады. Дегенмен, жаңа жоба ашық блокчейндерден айырмашылығы, транзакция қатысушылары, позициялар және ақша ағындары туралы ақпаратты жұртшылыққа жария етпей, тізбек ішіндегі (on-chain) тиімділікке қол жеткізгісі келетін банктерге және нарық инфрақұрылымы провайдерлеріне бағытталған.

S&P Global Ratings есебіне сәйкес, жаһандық стейблкоин эмиссиясы 300 млрд АҚШ долларынан асқанымен, қазіргі негізгі сұраныс крипто-саудамен байланысты болып қалуда. Сарапшылар GENIUS заң жобасы аясында реттеу ережелері аяқталған соң, стейблкоиндер сауда операцияларында және трансшекаралық төлемдерде кеңінен қолданыла бастайтынын болжайды.

Digital Asset әзірлеген Canton желісі JPMorgan, Goldman Sachs және BNP Paribas сияқты алыптарды біріктіреді. Оның ерекшелігі – транзакция мәліметтерін тек қатысушылар мен уәкілетті реттеушілер ғана көре алады. Бұл қаржы институттарына құпия ақпаратқа қатаң бақылауды сақтай отырып, жылдам және бағдарламаланатын есеп айырысуларды жүргізуге мүмкіндік береді.

S&P Global сарапшыларының атап өтуінше, стейблкоиндердің жаппай таралуы ұзақ мерзімді перспективада банктердің төлем қызметтерінен алатын табыстарына әсер етуі және бөлшек депозиттер ағынын көтерме баланстар пайдасына өзгертуі мүмкін. Соған қарамастан, Visa және оның серіктестері бұл технологияны дәстүрлі қаржы жүйесіне интеграциялау жұмысын жалғастыруда.

VisaСтейблкоинБлокчейнИнвестицияЭкономика
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Кәсіпкерлер үшін 1 сағат ішінде несие бөлу жүйесі енгізілудеКәсіпкерлер үшін 1 сағат ішінде несие бөлу жүйесі енгізілудеКеше, 17:39АҚШ Конгресі мүшелеріне болжам нарықтарын пайдалануға тыйым салынуы мүмкінАҚШ Конгресі мүшелеріне болжам нарықтарын пайдалануға тыйым салынуы мүмкінКеше, 13:16Биткоин 60 000 долларлық деңгейден айырылса, баға қаншалықты төмендеуі мүмкінБиткоин 60 000 долларлық деңгейден айырылса, баға қаншалықты төмендеуі мүмкінКеше, 13:10Bitcoin бағасы 62 000 доллардан төмендеді және Zcash желісінде ақау орын алдыBitcoin бағасы 62 000 доллардан төмендеді және Zcash желісінде ақау орын алдыКеше, 12:12Forward Industries 1 миллиард долларлық залалдан кейін 32 миллион долларлық SOL аудардыForward Industries 1 миллиард долларлық залалдан кейін 32 миллион долларлық SOL аудардыКеше, 11:19
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

21 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
21 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
14 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
14 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Мал шаруашылығында ет бағасының арзандауына жаңа үміт пайда болды
Мал шаруашылығында ет бағасының арзандауына жаңа үміт пайда болды
25 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
25 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
12 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
12 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Өзбекстанда доллар бағамы көтерілді
Өзбекстанда доллар бағамы көтерілді
13 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
13 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды
2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды