Visa және Brale құпия стейблкоин есеп айырысуларын сынақтан өткізуде
Төлем алыбы Visa компаниясы құпиялылық функциясы бар блокчейн желілері арқылы институционалды стейблкоин есеп айырысуларын жүргізу мүмкіндіктерін зерттеуде. Жоба Brale инфрақұрылымдық компаниясы және Уолл-стриттің ірі қаржы институттары қолдайтын Canton Network-пен серіктестікте жүзеге асырылуда. Сынақ барысында Brale шығарған, АҚШ долларына байланған SBC стейблкоины қолданылуда. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Бұл бастама Visa компаниясының 2021 жылы Ethereum желісінде USDC-мен басталған тәжірибелерінің логикалық жалғасы болып табылады. Дегенмен, жаңа жоба ашық блокчейндерден айырмашылығы, транзакция қатысушылары, позициялар және ақша ағындары туралы ақпаратты жұртшылыққа жария етпей, тізбек ішіндегі (on-chain) тиімділікке қол жеткізгісі келетін банктерге және нарық инфрақұрылымы провайдерлеріне бағытталған.
S&P Global Ratings есебіне сәйкес, жаһандық стейблкоин эмиссиясы 300 млрд АҚШ долларынан асқанымен, қазіргі негізгі сұраныс крипто-саудамен байланысты болып қалуда. Сарапшылар GENIUS заң жобасы аясында реттеу ережелері аяқталған соң, стейблкоиндер сауда операцияларында және трансшекаралық төлемдерде кеңінен қолданыла бастайтынын болжайды.
Digital Asset әзірлеген Canton желісі JPMorgan, Goldman Sachs және BNP Paribas сияқты алыптарды біріктіреді. Оның ерекшелігі – транзакция мәліметтерін тек қатысушылар мен уәкілетті реттеушілер ғана көре алады. Бұл қаржы институттарына құпия ақпаратқа қатаң бақылауды сақтай отырып, жылдам және бағдарламаланатын есеп айырысуларды жүргізуге мүмкіндік береді.
S&P Global сарапшыларының атап өтуінше, стейблкоиндердің жаппай таралуы ұзақ мерзімді перспективада банктердің төлем қызметтерінен алатын табыстарына әсер етуі және бөлшек депозиттер ағынын көтерме баланстар пайдасына өзгертуі мүмкін. Соған қарамастан, Visa және оның серіктестері бұл технологияны дәстүрлі қаржы жүйесіне интеграциялау жұмысын жалғастыруда.
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