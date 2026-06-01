АҚШ Конгресінің оралуы және жұмыспен қамту туралы есеп: Апталық криптоталдау
Жаңа аптада АҚШ Конгресі өз жұмысын қайта бастайды деп күтілуде. Бұл криптовалюта нарығы мен цифрлық активтерді реттеу бойынша жаңа заңнамалық бастамалар үшін маңызды кезеңнің басталғанын білдіреді. Сондай-ақ, GENIUS жобасы бойынша қоғамдық талқылаулардың аяқталуы инвесторлардың назарында болады. Бұл туралы хабарлайды Coindesk.com.
Макроэкономикалық майданда АҚШ-тың еңбек нарығына қатысты кезекті жұмыспен қамту туралы есеп жарияланады деп күтілуде. Бұл деректер ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлемелерді төмендету бойынша алдағы қадамдарын айқындауы мүмкін. Жұмыссыздық деңгейі мен жаңа жұмыс орындарының саны Bitcoin және Ethereum сияқты негізгі активтердің бағасына тікелей әсер етеді.
Апталық криптоталдау аясында блокчейн экожүйесіндегі маңызды жаңартулар мен ірі экономикалық оқиғалардың тізімі жасалды. Инвесторлар Nasdaq және S&P 500 индекстерінің қозғалысын да бақылауы керек, өйткені технологиялық акциялар мен криптонарық арасындағы корреляция жоғары күйінде қалып отыр.
Апта ішінде күтілетін экономикалық өзгерістер аясында USD индексі мен алтын бағасындағы ауытқулар цифрлық активтер нарығындағы өтімділікке де әсер етуі мүмкін. Криптоқауымдастық АҚШ заң шығарушыларының цифрлық валюталарға деген көзқарасын мұқият бақылауда.
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