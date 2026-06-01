Трамп Иранмен келісімге үміттеніп отыр: Bitcoin аптаны төмендеумен бастады
Bitcoin (BTC) маусым айын АҚШ пен Иран арасындағы шиеленістің күшеюіне байланысты жаңа жергілікті төмендеулермен қарсы алды. Таяу Шығыстағы қақтығыстар мен Иран нысандарына жасалған соққылар туралы хабарлар крипто нарығындағы құбылмалылықтың негізгі көзі болып қалуда. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.
Әскери іс-қимылдардың жандануы айлық жабылудан кейін BTC бағасына қысым жасады және нәтижесінде актив құны 73 000 USD деңгейінен төмен түсті. TradingView деректеріне сәйкес, апталық және айлық шамдар жабылғаннан кейін бірнеше сағат өткен соң баға күрт төмендеді.
АҚШ президенті Дональд Трамп өзінің Truth Social желісіндегі жазбасында Иранмен келісім жасау мүмкіндігіне тоқталды. «Иран шынымен де келісімге қол жеткізгісі келеді және бұл АҚШ пен бізбен бірге болғандар үшін жақсы келісім болады», — деп жазды ол. Трамп процестің баяулауына Иранның өзі емес, АҚШ ішіндегі саяси қарсылықтар себеп болып отырғанын атап өтті.
Bitcoin қысым астында қалған кезде, АҚШ қор нарығы крипто әлемнен өзгеше түрде өсу үрдісін жалғастыруда. S&P 500 фьючерстері аптаны 0,25 пайыздық өсіммен бастады. Өткен аптада бірнеше рет рекордтық деңгейлерді жаңартқан акциялар нарығындағы раллидің негізгі драйвері ретінде жасанды интеллект (ЖИ) технологиялары қарастырылуда.
Mosaic Asset Company сарапшыларының пікірінше, соңғы апталарда қор нарығын қозғалысқа келтіріп жатқан негізгі факторлар өзгерген жоқ. Криптовалюта нарығы болса геосаяси жағдайға қатысты әлдеқайда сезімтал болып қалуда және инвесторлар маусым айының алғашқы күндерінде сақтықпен әрекет етуде.
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