Coinbase Үндістанда рупия арқылы банк аударымдарын іске қосты

·35·Экономика
Coinbase Үндістанда рупия арқылы банк аударымдарын іске қосты

АҚШ-тың ең ірі криптобиржасы Coinbase Үндістан нарығындағы қызметін кеңейтіп, жергілікті клиенттер үшін банк шоттары мен крипто нарықтары арасында тікелей рупия аударымдарын іске қосты. Компанияның жексенбіде жарияланған блогына сәйкес, пайдаланушылар енді IMPS (Immediate Payment Service) жүйесі арқылы қаражат салу және шешіп алу мүмкіндігіне ие болды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

Бұл қадам Coinbase компаниясының Үндістанның Қаржылық барлау бөлімінде (FIU) ресми тіркелгеннен кейін жасалды. Бұл биржаға елдің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы күрес (AML) ережелері аясында заңды жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Енді үндістандық трейдерлер бірыңғай платформа арқылы спот нарықтарын, мерзімсіз фьючерстерді және Advanced Trade интерфейсін пайдалана алады.

Естеріңізге сала кетейік, Coinbase 2022 жылы Үндістан нарығына кіруге тырысқан, бірақ UPI жүйесі арқылы төлем жасауда қиындықтарға тап болып, қызметті тоқтатуға мәжбүр болған еді. Жаңа IMPS жүйесі болса, Binance және KuCoin сияқты бәсекелестерден айырмашылығы, пайдаланушыларға тікелей банк инфрақұрылымы арқылы транзакция жасауға мүмкіндік береді.

Үндістан үкіметі крипто активтерден түскен табысқа 30 пайыздық салық және әр транзакциядан 1 пайыздық TDS салығын енгізгеніне қарамастан, ел цифрлық активтер бойынша әлемдегі ең тартымды нарықтардың бірі болып қала береді. Chainalysis компаниясының 2025 жылғы Global Crypto Adoption Index рейтингінде Үндістан 150 мемлекеттің ішінде бірінші орынды иеленді.

Coinbase жергілікті өтімділікті қамтамасыз ету мақсатында арнайы INR (рупия) ордерлер кітабын да жасады. Бұл жергілікті пайдаланушылар үшін жаһандық биржа мүмкіндіктерін пайдалана отырып, өз ұлттық валютасында сауда жасауды едәуір жеңілдетеді.

CoinbaseҮндістанКриптовалютаBitcoinИнвестиция
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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