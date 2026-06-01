Bitcoin ETP-лерінен рекордтық деңгейде қаражаттың шығып кетуі байқалды
Крипто-инвестициялық өнімдер нарықтағы сатылым қысымы мен институционалдық сұраныстың шектеулі болуына байланысты өткен аптада қатарынан үшінші апта шығынға ұшырады. CoinShares есебіне сәйкес, крипто-биржалық өнімдерден (ETP) өткен аптада 1,67 миллиард USD көлемінде қаражат шығарылды, бұл 2026 жылдан бергі ең ірі апталық көрсеткіштердің бірі. Бұл туралы ақпарат береді Cointelegraph.com.
Бұл жаңа шығындар үш апталық жалпы жоғалтуды 4,21 миллиард USD-ге жеткізді. Нәтижесінде, басқарудағы жалпы активтер көлемі 141 миллиард USD-ге дейін төмендеді, бұл сәуір айының басынан бергі ең төменгі көрсеткіш. CoinShares зерттеу бөлімінің басшысы Джеймс Баттерфилл бұл жағдайды Иранға қатысты геосаяси тәуекелдермен және инвесторлардың тәуекелден қашу көңіл-күйімен түсіндірді.
Bitcoin (BTC) ETP-лері апталық шығындар бойынша көш бастады — қорлардан 1,44 миллиард USD шығарылды. Бұл ағымдағы жылдағы ең ірі апталық көрсеткіш болып табылады, ал Bitcoin активтерін басқару 114,6 миллиард USD-ге түсті. Соған қарамастан, жыл басынан бері Bitcoin қорларында 1,2 миллиард USD көлемінде таза инвестиция сақталып отыр.
Ethereum (ETH) қорлары да сатылым қысымына ұшырап, 257,3 миллион USD жоғалтты. Альткоиндер сегментінде де белсенділік төмендеді: тек бес актив 1 миллион USD-ден астам инвестиция тарта алды. XRP 20,3 миллион USD көрсеткішімен оң динамика танытса, Hyperliquid (HYPE) және Near (NEAR) сәйкесінше 10,8 миллион және 7,6 миллион USD қаражат жинады.
Аймақтық тұрғыдан алғанда, АҚШ нарығы жаһандық шығындардың негізгі драйвері болды — ол жерден 1,63 миллиард USD шығарылды. Германия, Швеция және Гонконг та бұл үрдіске қосылды. Тек Нидерланды 1,3 миллион USD көлеміндегі шағын өсіммен оң нәтиже көрсеткен жалғыз ел болып қалды.
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