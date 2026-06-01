Еуропалық орталық банк: Стейблкоиндер ескі қаржылық тәуекелдерді тудырады
Еуропалық орталық банктің (ЕОБ) Атқарушы кеңесінің мүшесі Изабель Шнабель стейблкоиндер токенделген қаржы жүйесіне дәстүрлі қаржы нарығындағы осалдықтарды әкелуі мүмкін екенін ескертті. Сеулде өткен конференцияда сөз сөйлеген Шнабель бұл активтердің банк жүйесінен қаражаттың жылыстауына және ақша-несие саясатының тиімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін екенін атап өтті. Оның пікірінше, орталық банктер цифрлық еуро сияқты құралдар арқылы мемлекеттік ақшаны жаңғыртуы қажет. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Стейблкоиндерді ақша нарығының қорларымен салыстырған Шнабель, олардың пайдалы инновация екенін, бірақ жаппай сатылымдарға (fire sales) және банк дағдарыстарына бейімділігін атап өтті. Сондай-ақ, ол стейблкоиндердің танымалдылығы USD валютасының жаһандық үстемдігін одан әрі нығайтатынын айтты. Қазіргі уақытта айналымдағы барлық дерлік стейблкоиндер долларға байланған, ал басқа валюталар бұл нарықта өте аз үлеске ие.
ЕОБ бұл жағдайға жауап ретінде екі бағытта жұмыс істеуде: бөлшек цифрлық еуро және көтерме токенделген орталық банк ақшасы. Наурыз айында ЕОБ Еуропаның токенделген қаржы нарықтары үшін Appia жол картасын ұсынған болатын. 2026 жылдың үшінші тоқсанында іске қосылуы жоспарланған Pontes жобасы TARGET қызметтері мен блокчейн технологиясы арасында көпір қызметін атқарады.
Орталық банктер инновацияларға қарсылық білдірмеуі, керісінше, қаржылық тұрақтылықты сақтау үшін оларды бақылауы қажеттігі айтылды. Бұған дейін ЕОБ президенті Кристин Лагард та стейблкоиндер еуроның халықаралық рөлін арттырудың ең жақсы жолы емес екенін, орталық банк ақшасына негізделген инфрақұрылымды дамыту қажеттігін айтқан болатын.
Қазіргі уақытта Еуропалық комиссия крипто-активтер нарығын реттейтін MiCA ережелерін қайта қарауда. Coinbase сияқты ірі биржалар бұл процеске қатысып, стейблкоиндер бойынша ережелерді бәсекеге қабілетті етуге шақыруда. Сарапшылардың пікірінше, реттеу тетіктері қаржы жүйесіндегі сенімді сақтауда шешуші рөл атқарады.
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