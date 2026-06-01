Bitcoin бағасы 72 000 USD-ден төмендеді: MicroStrategy сатуды бастады

·58·Экономика
Bitcoin бағасы 72 000 USD-ден төмендеді: MicroStrategy сатуды бастады

Криптовалюта нарығы соңғы төрт жылдағы алғашқы ірі өзгеріске куә болды. Bitcoin бағасы 72 000 USD деңгейінен төмен түсіп, инвесторлар арасында сақтық көңіл-күйін тудырды. Бұл құлдырау MicroStrategy компаниясының ұзақ үзілістен кейін өз активтерін сату туралы шешімімен байланысты. Бұл туралы Coindesk.com хабарлайды.

MicroStrategy компаниясы соңғы төрт жылда алғаш рет өзінің Bitcoin резервтерінің бір бөлігін сатылымға шығарды. Бұл күтпеген қадам нарық қатысушылары үшін тосын жаңалық болды, өйткені компания осы уақытқа дейін тек крипто-активтерді сатып алу және ұзақ мерзімді сақтау стратегиясын ұстанып келген еді.

Сарапшылардың пікірінше, Bitcoin бағасының төмендеуі тек MicroStrategy әрекеттерімен ғана емес, жалпы нарық динамикасымен де байланысты. Қазіргі уақытта инвесторлар ФРЖ күтілетін экономикалық шешімдері мен инфляция көрсеткіштерін мұқият бақылап отыр, бұл крипто және қор биржаларындағы құбылмалылықты арттыруда.

Соған қарамастан, көптеген сарапшылар Bitcoin үшін ұзақ мерзімді болжамдардың оң екенін атап өтуде. Қысқа мерзімді бағаның төмендеуі байқалғанымен, блокчейн технологиясына деген қызығушылық пен институционалдық инвестициялар ағыны жалғасуда. Алдағы апталарда нарықтың осы жаңа баға деңгейіне қалай бейімделетіні шешуші маңызға ие болады.

BitcoinMicroStrategyКриптовалютаБиржаИнвестиция
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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