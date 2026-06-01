MEXC 'RealStocks' платформасын іске қосты: 0 комиссиямен АҚШ акциялары
Муцамуду, Комор аралдары – MEXC платформасы дәстүрлі қаржы мен крипто әлемін біріктіретін инновациялық 'RealStocks' өнімін ресми түрде іске қосқанын жариялады. Осы жаңа құралдың көмегімен пайдаланушылар АҚШ-тың ең ірі компанияларының акцияларына иелік ету құқығын алады. Платформа дәстүрлі биржалық саудадағы қиындықтарды жойып, криптовалюта биржаларына тән ыңғайлылық пен төмен транзакциялық шығындарды ұсынады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Ұзақ уақыт бойы инвесторлар АҚШ қор нарығына кіруде екі түрлі мәселеге тап болды: дәстүрлі брокерлердің күрделі валюта айырбастау процестері немесе крипто платформалардағы өтімділігі төмен синтетикалық активтер. 'RealStocks' бұл мәселелерді шешіп, пайдаланушыларға нақты дивидендтер алу мүмкіндігін береді. Сауда процестері толығымен USDT арқылы жүзеге асырылады, бұл процесті крипто саудасы сияқты оңай әрі жылдам етеді.
MEXC бұл жобаны АҚШ-тың FINRA лицензиясы бар Atomic Vaults брокерлік компаниясымен серіктестікте жүзеге асыруда. Atomic Vaults Founders Fund және ARK Invest сияқты ірі қорлар тарапынан қолдау табады және айына 15 миллиард доллардан астам сауда көлемін өңдейді. Пайдаланушылар Nasdaq биржасының жұмыс уақытына сәйкес сауда жасай алады, ал іске қосу кезеңінде платформа комиссиясы 0 пайыз болып белгіленді.
Жаңа өнімнің іске қосылуына байланысты MEXC үш ірі ынталандыру науқанын жариялады. Оларға SpaceX(PRE) airdrop сыйлықтары, 1 000 000 USD көлеміндегі акция сыйлық қоры және нақты уақыттағы нарықтық деректер үшін субсидиялар кіреді. Бұл науқандар жаңа инвесторлар үшін АҚШ қор нарығына кіру кедергілерін барынша азайтуға қызмет етеді.
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