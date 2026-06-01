Strategy 2022 жылдан бері алғаш рет 32 BTC сатты; акциялар бағасы төмендеді
Strategy компаниясы өткен аптада 32 Bitcoin (BTC) сатқанын мәлімдеді. Бұл 2022 жылғы салықтық жеңілдіктерге байланысты мәміледен кейінгі алғашқы сату, компания бұл қаражатты артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлемдерін қаржыландыруға бағыттады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына (SEC) ұсынылған 8-K есебіне сәйкес, 32 BTC орташа есеппен 77 135 АҚШ долларынан, жалпы сомасы 2,5 миллион АҚШ долларына сатылды. Нәтижесінде компанияның жалпы резерві 843 738 BTC-ден 843 706 BTC-ге дейін азайды. Осы хабардан кейін Nasdaq биржасында саудаланатын MSTR акциялары 6%-дан астам арзандап, 148,70 АҚШ доллары шамасында бағаланды.
Бұл сату инвесторлар арасында Strategy компаниясының артықшылықты акциялар арқылы қаржыландыру моделіне қатысты алаңдаушылықты күшейтті. Көпшілік дивидендтік міндеттемелер болашақта компанияны одан да көп Bitcoin сатуға мәжбүрлеуі мүмкін деп қауіптенеді. Бұған дейін, 2022 жылы компания 704 BTC сатып, екі күннен кейін 810 BTC сатып алған болатын.
Bitcoin бағасы да осы деректер жарияланғаннан кейін 72 000 АҚШ долларынан төмен түсіп, CoinGecko деректері бойынша 71 939 АҚШ доллары шамасында тұрақталды. Сондай-ақ, Strategy мамыр айының соңғы аптасында 801 994 дана A класындағы (MSTR) акцияларын сатып, 128,3 миллион АҚШ доллары табыс тапқан.
Компания басшысы Майкл Сэйлор демалыс күндері жаңа белсенділік туралы ишара жасағанымен, апталық сатып алулардың жүзеге аспауы және керісінше сатудың орын алуы көптеген инвесторлар үшін күтпеген жағдай болды.
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