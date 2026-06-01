Ethereum инвесторлары активтерін сатып жатыр ма: On-chain деректерді талдау
Соңғы бір апта ішінде Ethereum (ETH) бағасы 2 000 USD деңгейіне жақындағаннан кейін, жобаның алғашқы инвесторларының бірі өз активтерін сата бастады. Бұл жағдай нарықта бағаның одан әрі төмендеуіне қатысты алаңдаушылықты күшейтті. Дегенмен, on-chain деректер мен трейдерлердің талдаулары жағдайға басқаша қарауға мүмкіндік береді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Lookonchain аналитикалық платформасының деректеріне сәйкес, желінің алғашқы жылдарынан бері токендерді сақтап келе жатқан ірі Ethereum киті өткен аптада жалпы құны 136 миллион USD болатын ETH активтерін сатқан. Инвестор орташа есеппен 2 041 USD бағамен 55 000 және 9 442 дана ETH партияларын биржаға шығарған. Соған қарамастан, бұл жағдай жаппай үрдіске айналмағаны байқалады.
"HODL waves" талдауы Ethereum-ның жалпы ұсынысының үлкен бөлігі әртүрлі уақыт аралығында қозғалыссыз қалып отырғанын көрсетеді. Қызығы сол, ұзақ мерзімді иелердің (5-7 жылдық когорта) үлесі өткен жылмен салыстырғанда сәл артып, 8,59 пайыздан 9 пайызға жеткен. Бұл "ескі" инвесторлардың көпшілігі әлі де өз активтеріне адал қалып отырғанын білдіреді.
Қазіргі уақытта нарықтағы негізгі қозғалыстар қысқа мерзімді инвесторлар есебінен жүзеге асырылуда. Мысалы, 3 айдан 6 айға дейінгі мерзімде актив сақтап отырғандардың үлесі 13,5 пайыздан 9 пайызға түскен. Бұл Ethereum OGs (алғашқы инвесторлар) жаппай нарықтан кетіп жатыр деген болжамдарды жоққа шығарады.
Қазіргі уақытта ETH/USD жұбы 2 000 USD деңгейіндегі психологиялық шекара төңірегінде құбылуда. Трейдерлер бағаның төменгі нүктесін анықтауға тырысып жатқанда, Glassnode деректері 2022 жылғы баға 1 000 USD-дан төмен түскен кезеңдегі белсенділік қазіргіден әлдеқайда жоғары болғанын көрсетіп отыр.
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