Bitwise компаниясы Superstate-тің 259 миллион долларлық крипто-қорын сатып алды
Активтерді басқарушы Bitwise компаниясы Superstate-тің Crypto Carry Fund (USCC) қорын өз бақылауына алу процесін аяқтады. Бұл токенделген инвестициялық құрал нарыққа бейтарап крипто-трейдинг стратегиялары арқылы табыс табуға маманданған. Bitwise 7 мамырда Superstate өз назарын FundOS платформасына аударуына байланысты қорды басқаруды өз мойнына алатынын хабарлады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Қор білікті инвесторлар үшін ашық және ол криптовалюта фьючерстері мен спот бағалары арасындағы айырмашылықты алуға негізделген «cash-and-carry» стратегиясын қолданады. Өтпелі кезеңнен кейін қор өзінің USCC токен тикерін және қолданыстағы смарт-келісімшарттарын сақтап қалды. Bitwise мәліметтері бойынша, 29 мамырдағы жағдай бойынша қор басқаруындағы активтер шамамен 259 миллион USD құрады және 4 пайыз шамасында кірістілік көрсетті.
Қор портфелі қолма-қол ақша кепілдігі, токенделген қазынашылық облигациялар және Solana (SOL), EtherFi (eETH) мен XRP сияқты крипто-активтердің қоспасынан тұрады. USCC акциялары Aave, Kamino және Morpho сияқты DeFi протоколдарында несиелеу операциялары үшін қолдау табады. 2017 жылы құрылған Bitwise қазіргі уақытта ETF-тер мен жеке қорлар арқылы жалпы сомасы 11 миллиард USD клиенттік активтерді басқаруда.
Токенделген белсенді стратегия қорлары секторы жедел өсуді көрсетуде. RWA.xyz мәліметтері бойынша, бұл санаттағы активтер көлемі бір жыл ішінде 449 миллион доллардан 1,38 миллиард долларға дейін, яғни 200 пайыздан астамға өсті. Бұл үрдіс аясында T. Rowe Price сияқты ірі басқарушылар да Bitcoin, Ethereum және басқа да цифрлық активтерге тікелей инвестиция салатын белсенді басқарылатын ETF-термен жұмыс істеуде.
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