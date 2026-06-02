Жапония үкіметі крипто-ETF пен иенаға байланған стейблкоиндерді қолдайды
Жапонияның билік басындағы Либералды-демократиялық партиясының (ЛДП) мүшелері елдің криптовалюта салық жүйесін реформалау және иена валютасына байланған стейблкоиндерді дамыту бастамасын көтерді. Nada News хабарлауынша, блокчейн технологияларын дамыту жөніндегі парламенттік қауымдастық қаржы министрі Сацуки Катаямаға арнайы ұсынымдар ұсынды. Құжатта стейблкоиндер, биржалық инвестициялық қорлар (ETF), орталық банктің цифрлық валюталары (CBDC) және блокчейн қосымшаларын енгізу мәселелері қамтылған. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Ұсынымда бөлшек крипто-деривативтер саудасы үшін левередж лимитін екі есеге арттыру және цифрлық активтерге байланған ETF қорлары үшін құқықтық негіз жасау ұсынылған. Қаржы министрі Катаяма бұл ұсыныстарға жауап ретінде Жапония жаһандық өзгерістерден қалыспауы керектігін атап өтіп, АҚШ-тағы крипто-заңнама мен жүйелерді мысалға келтірді. ЛДП мүшесі Джуничи Канда Азия бойынша он-чейн қаржы жүйесін кеңейту, соның ішінде иена стейблкоиндерін танымал ету қажеттігін айтты.
Бұл бастама Жапония үкіметі крипто-активтерді төлем құралы емес, қаржылық құрал ретінде жіктеуге рұқсат бергеннен кейін екі ай өткен соң жарияланды. Елдің Қаржылық қызметтер агенттігі (FSA) де крипто-ETF қорларына рұқсат беру үшін реттеу жүйесіне өзгерістер енгізуді жоспарлап отыр. Қазіргі таңда жаһандық стейблкоин нарығы 320 миллиард долларды құрайды, онда негізінен USD-ге байланған токендер басым.
Халықаралық есеп айырысу банкінің (BIS) деректері бойынша, иена стейблкоиндерінің нарықтық капиталдандыруы долларға байланған монеталардың 0,01 пайызынан да аз. Сонымен қатар, АҚШ-тағы реттеушілердің қысымына ұшыраған Polymarket болжам платформасы 2030 жылға дейін Жапония нарығына кіру мүмкіндіктерін қарастыруда. Алайда, елдегі құмар ойындарға қатысты қатаң заңдар бұл компания үшін елеулі кедергі болуы мүмкін.
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