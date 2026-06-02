Strategy компаниясының Bitcoin сатуы нарықта жаңа сұрақтар тудырды

·39·Экономика
Strategy компаниясының Bitcoin сатуы нарықта жаңа сұрақтар тудырды

Майкл Сэйлор басқаратын Strategy компаниясы өзінің «ешқашан сатпау» философиясынан бас тартып, алғаш рет Bitcoin сатқанын жариялағаннан кейін дүйсенбіде оның акциялары төмендей бастады. Nasdaq биржасында саудаланатын MSTR акциялары апта басында 6,5 пайыздан астам құнын жоғалтты, бірақ күннің екінші жартысында бұл құлдырау сәл бәсеңдеді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

Delphi Digital зерттеу фирмасының талдауына сәйкес, өткен аптада сатылған 32 Bitcoin (BTC) нарықтағы ұзақ мерзімді көзқарастарды өзгертіп жіберді. Енді инвесторлар компанияны жай ғана криптовалюта жинақтаушы құрал ретінде емес, өз балансын басқаруда икемді тәсілі бар корпоративтік қазынашылық моделі ретінде қарастыруда.

Компания басшысы Майкл Сэйлор бұл сатуды STRC деп аталатын, Bitcoin-мен қамтамасыз етілген дивиденд төлейтін артықшылықты акцияларды қолдау стратегиясының бір бөлігі деп түсіндірді. Оның айтуынша, бұл қадам акционерлер құнын арттыруға және әр акцияға келетін Bitcoin мөлшерін оңтайландыруға бағытталған.

Strategy бас директоры Фонг Ле Bitcoin-ді сатып алу бағасына жақын құнда сату салық міндеттемелерін азайтуға көмектесетінін атап өтті. Сатылған мөлшер компанияның жалпы резервтеріне қарағанда өте аз болғанымен, бұл оқиға Bitcoin нарығындағы өтімділік пен корпоративтік басқару динамикасына айтарлықтай әсер етеді деп күтілуде.

BitcoinStrategyNasdaqКриптоИнвестиция
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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