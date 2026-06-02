Anchorage крипто саудасындағы контрагенттік тәуекелдерді азайтатын платформаны іске қосты
Anchorage Digital институционалдық клиенттерге крипто нарықтарында сауда жасау кезінде активтерін өзінің федералды реттелетін банкінде сақтауға мүмкіндік беретін есеп айырысу платформасын іске қосты. Компания бұл шешім контрагенттік және операциялық тәуекелдерді басқаруға көмектесетінін мәлімдеді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Дүйсенбіде жарияланған Coordinated Multiparty Settlement (CMS) жүйесі сауда алаңдарын, прайм-брокерлерді және институционалдық клиенттерді ортақ есеп айырысу қабаты арқылы байланыстырады. Бұл ретте активтер бүкіл сауда процесі кезінде Anchorage Digital Bank бақылауында қалады. CMS қаржыландыру міндеттемелерін тексереді және қатысушылар арасындағы есеп айырысуларды үйлестіріп, активтерді аудару санын азайтады.
Компания деректері бойынша, жүйе крипто нарықтарында кең таралған биржалық шоттарды алдын ала толтыру (pre-funding) тәжірибесіне деген қажеттілікті азайту үшін әзірленген. Anchorage қазіргі таңда көптеген крипто саудалар офшорлық платформаларда жүзеге асырылатынын, онда бір платформаның биржа, кастодиан және есеп айырысу агенті қызметін атқаратынын сынға алды.
CMS моделінде прайм-брокерлер клиенттер балансы мен несиелік қатынастарды басқарады, ал сауда алаңдары тапсырыстарды сәйкестендіру механизмі (matching engine) қызметін атқарады. Anchorage болса кастодиан және есеп айырысу қызметтерін қамтамасыз етеді. Жоба күнделікті айналымы миллиардтаған долларды құрайтын Spotex валюта саудасы платформасымен серіктестікте басталуда.
Қазіргі уақытта қаржы институттары мен цифрлық активтер компаниялары токенизацияланған активтер мен институционалдық сауда инфрақұрылымын жедел кеңейтуде. Атап айтқанда, Canton Network желісі блокчейн негізіндегі есеп айырысуларды зерттейтін фирмалар үшін негізгі орталыққа айналуда. Сондай-ақ, Standard Chartered сияқты ірі банктер де цифрлық активтерді сақтауға және нарықтық инфрақұрылымға инвестиция салуды жалғастыруда.
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