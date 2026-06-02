Dogecoin институционалдық инвесторлар үшін қолжетімді болады

·66·Экономика
Dogecoin институционалдық инвесторлар үшін қолжетімді болады

Dogecoin Foundation корпоративтік бөлімшесі Paxos-пен серіктестік орнатты. Осы келісімге сәйкес, DOGE криптовалютасы Paxos брокерлік және кастодиалды инфрақұрылымына интеграцияланады. Бұл реттелетін қаржылық арналар арқылы мемкоинге қолжетімділікті кеңейтеді деп күтілуде. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .

Дүйсенбіде жарияланған хабарламаға сәйкес, Dogecoin енді Paxos платформасында қолжетімді болады. Бұл финтех компанияларына, төлем жүйелеріне және институционалдық клиенттерге бұл активті өз қызметтеріне қосу мүмкіндігін бағалауға жол ашады. Paxos қазіргі уақытта PayPal, Venmo, Interactive Brokers және Mercado Libre сияқты ірі платформалар үшін крипто-инфрақұрылымды ұсынады.

Dogecoin 15,53 миллиард USD нарықтық капиталдандыруымен ең ірі мемкоин болып қала берсе де, оған деген институционалдық сұраныс Bitcoin және Ethereum-ға қарағанда төмен. Дегенмен, соңғы уақытта қызығушылық артып келеді: 2025 жылдың қаңтарында Grayscale Dogecoin Trust іске қосылды, сондай-ақ 21Shares компаниясының Dogecoin ETF қоры АҚШ-та тіркелді.

Нарықтағы жалпы жағдай әлі де баяу. CoinShares деректері бойынша, өткен аптада крипто-биржалық өнімдерден 1,67 миллиард USD қаражат шығарылған. Инвесторлар инфляция, энергия бағасы және Парсы шығанағындағы геосаяси шиеленістерге байланысты тәуекелді активтерден сақтанып отыр.

Сарапшылардың пікірінше, цифрлық активтерге сұраныстың төмендеуі АҚШ-тағы цифрлық активтер нарығын реттейтін CLARITY Act заң жобасының кешігуімен де байланысты болуы мүмкін. Соған қарамастан, Dogecoin-нің ірі қаржылық инфрақұрылымдарға енуі оның болашақтағы орнын нығайтуы мүмкін.

DogecoinPaxosКриптовалютаИнвестицияБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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