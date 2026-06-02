АҚШ Сенаты CLARITY Act заң жобасын талқылауды жалғастырады
АҚШ Сенатының мүшелері Еске алу күні мерекесінен кейін жұмысқа оралған соң, Digital Asset Clarity (CLARITY) Act заң жобасын қарау процесі қайта жанданады деп күтілуде. Көптеген заң шығарушылар мен крипто индустриясының көшбасшылары 2025 жылдың шілдесінде Өкілдер палатасы қабылдаған бұл құжатты тезірек бекітуге шақыруда. Аталған заң жобасы цифрлық активтерді бақылау өкілеттігін федералды тауар реттеушісіне беруді көздейді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Құжат Конгрессте қызу пікірталас тудыруда, әсіресе банк секторының өкілдері стейблкоиндер мен токенделген акциялар бойынша өз қарсылықтарын білдірді. Coinbase саясат жөніндегі директоры Фарьяр Ширзад Fox Business басылымына берген сұхбатында бұл жобаны 2010 жылғы Додд-Франк заңынан кейінгі ең ірі қаржылық реформа деп атады. Алайда, JPMorgan басшысы Джейми Даймон банк индустриясы заңды қазіргі түрінде қабылдамайтынын, өйткені ол крипто компанияларға пайдаланушы депозиттері үшін пайыз төлеуге мүмкіндік беретінін атап өтті.
Сенат мүшелері тамыз айына дейін түпкілікті дауыс беру процесін өткізу үшін ауыл шаруашылығы және банк комитеттері ұсынған нұсқаларды біріктіру үстінде жұмыс істеуде. Ақ үйдің крипто бойынша кеңесшісі Патрик Уитт шілде айына дейін нәтижеге қол жеткізуді мақсат етсе де, этика және мүдделер қақтығысына қатысты мәселелер процесті баяулатуы мүмкін. Сенатор Кирстен Джиллибранд этикалық ережелер енгізілмесе, ешкім бұл заңға дауыс бермейтінін мәлімдеді.
Заң жобасы Сенатта бекітілуі үшін кемінде 60 дауыс жинауы керек, бұл республикашылдардан демократтармен келісуді талап етеді. Сонымен қатар, Элизабет Уоррен сияқты сенаторлар Дональд Трамп пен оның отбасына тиесілі World Liberty Financial бизнесі мен мемкоиндарға қатысты мүдделер қақтығысын сынға алды. Polymarket болжамдар нарығында бұл заңның биыл қабылдану ықтималдығы 55 пайыз деп бағалануда.
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