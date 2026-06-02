Radiant Capital хаттамасы 50 миллион USD-лік хакерлік шабуылдан кейін жабылуда
Крипто-несиелеу хаттамасы Radiant Capital 2024 жылдың қазан айында Солтүстік Корея хакерлері жасаған 50 миллион USD-лік шабуылдан кейін өз қызметін тоқтататынын жариялады. Жобаның орталықтандырылмаған автономды ұйымы (DAO) дүйсенбіде жарияланған блогта ұрланған қаражатты қайтару және жаңа инвестиция тарту мүмкін болмағандықтан осындай шешімге келгенін мәлімдеді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Radiant командасының X әлеуметтік желісіндегі мәлімдемесіне сәйкес, қауымдастық мүшелері хаттаманы қиын жағдайда сақтап қалуға тырысты, бірақ капитал мен өсу қарқынынсыз қызметті жалғастыру мүмкін болмады. 2022 жылы іске қосылған платформа бірнеше блокчейн арасында өтімділікті қамтамасыз етуді мақсат етті және 2023 жылдың желтоқсанында оның жалпы құлыпталған құны (TVL) 386,8 миллион USD-ге дейін көтерілген еді.
Қазан айындағы хакерлік шабуылдан кейін платформадағы қаражат көлемі күрт азайып, 5 миллион USD-ге дейін түсіп кетті. Radiant толық жабылудың орнына «техникалық қызмет көрсету режиміне» өтетінін білдірді. Бұл ретте хаттаманың фронтенд бөлігі мен смарт-келісімшарттары ашық қалады, пайдаланушылар өз позицияларын басқара алады, қарыздарын өтей алады және қаражаттарын шешіп алады.
Алайда, DAO енді жаңа әзірлемелермен, жаңартулармен немесе кеңейту жобаларымен айналыспайды. Пайдаланушыларға тәуекелдерді белсенді басқару және платформадағы активтерін азайту ұсынылады. Radiant командасы ұрланған қаражатты қайтару бойынша әрекеттерді жалғастыруға және қаражат табылса, оларды зардап шеккендерге қайтаруға уәде берді.
Осы жаңалық аясында Radiant Capital (RDNT) токенінің құны 4,2 пайызға төмендеді. 2022 жылдың қыркүйегінде 58 центтік рекордтық деңгейге жеткен токен қазір бір центтің азғантай бөлігіне тең бағада сатылуда. Бұл жағдай DeFi жобалары үшін киберқауіпсіздік пен капитал тұрақтылығының қаншалықты маңызды екенін тағы бір рет дәлелдеді.
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