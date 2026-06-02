Bitmine 52 million dollarlıq ETH satıp aldı: Tom Lee bağa ösimin kütude
Bitmine Immersion Technologies kompaniyası tağı 52 million dollar köleminde Ethereum (ETH) satıp aldı. Kompaniya törağası Tom Lee token bağası äzirşe Ethereum blokcheyniniñ şınayı äleuetin körsetpeytinin atap ötti. Düysenbi kúngi mälimdemege säykes, kompaniya ötken apta işinde 26 497 ETH satıp alğan. Bul turalı Cointelegraph.com habarlaydı.
Tom Lee kriptovalyuta naryğındağı qazirgi jağdaydı "kripto-köktemniñ" bastapqı kezeñi dep atadı. Onıñ oyınşa, Ethereum-nıñ irgeli körsetkişteri nığayıp kele jatqanımen, naryq bağaları äli oğan beyimdelmegen. Bitmine qazirgi tañda 5,4 million ETH (şamamen 10,5 milliard dollar) qorımen eñ iri Ether qazınasına ie kompaniya sanaladı.
CoinGecko derekterine säykes, Ether ötken aptada 4,7 payızğa arzandap, 1 963 jäne 2 126 dollar aralığında saudağa tüsti. Lee CNBC telearnasına bergen suhbatında bağdarlamalıq qamtamasız etu sekildi basqa sektorlar ösip jatqan tus-tusta kripto naryğındağı toqırau investorlardıñ köñilin tüsirgenimen, bul "kripto-qıstıñ" ayağındağı qalıptı jağday ekenin ayttı.
Sarapşı Bitcoin jäne Ethereum bolaşaqta aqşanıñ negizgi türine aynaladı degen tezis öz küşinde qalğanın atap ötti. Äsirese, AI (jandı intellekt) jüieleriniñ damuımen ortalıqtanbağan identifikaciya jäne tekseru jüielerine qajettilik artadı, bul – dälirek aytqanda kripto tehnologiyaları usınatın şeşim.
Bitmine 2025-jıldıñ şilde ayına deyin jalpı aynalımdağı ETH qorınıñ 5 payızın jinaqtauğa josparlağan. Qazirgi tañda kompaniya öz maqsatınıñ 90 payızına qol jetkizdi jäne 2026-jılğa qaray közdelgen mejege tolıq jetudi kütude.
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