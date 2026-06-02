3 маусым күні доллар бағамының төмендеуі болжануда
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• Infinbank — 11 940 UZS.
• Octobank — 11 960 UZS.
Bankir Telegram арнасының болжамы бойынша, 3 маусымда қолданылатын доллар бағамы шамамен 9–10 UZS-ке төмендеуі мүмкін.
Банктердегі доллар сатудың ең тиімді бағамдары:
• Infinbank — 11 940 UZS.
• MKBank — 11 940 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Trastbank — 11 920 UZS.
Банктердегі доллар сатып алудың ең тиімді бағамдары:
• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq banki — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.
Бағам күн ішінде өзгеруі мүмкін. Нақты бағамды білу үшін банктердің ресми сайттарына кіріңіз.
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