3 маусым күні доллар бағамының төмендеуі болжануда

·226·Экономика
3 маусым күні доллар бағамының төмендеуі болжануда

Bankir Telegram арнасының болжамы бойынша, 3 маусымда қолданылатын доллар бағамы шамамен 9–10 UZS-ке төмендеуі мүмкін.

Банктердегі доллар сатудың ең тиімді бағамдары:

• Infinbank — 11 940 UZS.
• MKBank — 11 940 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Trastbank — 11 920 UZS.

Банктердегі доллар сатып алудың ең тиімді бағамдары:

• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq banki — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.

Бағам күн ішінде өзгеруі мүмкін. Нақты бағамды білу үшін банктердің ресми сайттарына кіріңіз.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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