Grayscale жаңа HYPE ETF қорын іске қосуға дайындалуда
Криптоактивтерді басқарушы Grayscale компаниясы АҚШ-та Hyperliquid токеніне байланған биржалық сауда қорын (ETF) осы аптада іске қосады деп күтілуде. Bloomberg сарапшысы Джеймс Сейффарттың айтуынша, компания реттеуші органдарға ұсынылған құжаттарға алтыншы рет өзгертулер енгізіп, қордың тикері мен комиссиялық төлемдерін белгіледі. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Жаңа ETF HYPG тикерімен саудаланады және оның басқару комиссиясы 0,29%-ды құрайды. Бұл көрсеткіш мамыр айының ортасында іске қосылған 21Shares (0,3%) және Bitwise (0,34%) сияқты бәсекелестердің Hyperliquid (HYPE) қорларынан арзанырақ. Осы уақытқа дейін бұл бәсекелес қорлар инвесторлардан шамамен 140 миллион доллар көлемінде таза инвестиция тартуға үлгерді.
Hyperliquid платформасы соңғы айларда крипто трейдерлер арасында ең танымал сауда алаңдарының біріне айналды. Блокчейн деректеріне сәйкес, платформаның айлық сауда көлемі тұрақты түрде 170 миллиард доллардан асып түсуде. Grayscale де өз бәсекелестері сияқты HYPE токендерін стейкинг жасау арқылы қосымша табыс табу мүмкіндігін ұсынып, көбірек инвесторларды тартуды көздеп отыр.
Жаңа ETF қорларының табысы аясында HYPE бағасы дүйсенбіде 75,3 долларлық рекордтық деңгейге жетті. Нәтижесінде оның нарықтық капитализациясы 16,7 миллиард долларға жетіп, ол ең ірі криптовалюталардың ондығына кірді. Бұл жағдай Bitcoin (BTC) және Ethereum (ETH) ETF қорларынан қаражат шығып жатқан кезде орын алуда.
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