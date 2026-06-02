Robinhood WonderFi компаниясын 180 миллион USD-ға сатып алып, Канада нарығына кірді
Акциялар мен криптовалюталар саудасы платформасы Robinhood жергілікті WonderFi технологиялық компаниясын 180 миллион USD-лық акция мәмілесі арқылы сатып алып, Канада нарығына ресми түрде қадам басты. Осы сатып алу нәтижесінде Robinhood елдегі қажетті лицензиялар мен реттеуші органдардың рұқсаттарына ие болды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Дүйсенбіде жарияланған мәлімдемеге сәйкес, Канаданың ең ірі крипто биржалары саналатын Bitbuy және Coinsquare енді Robinhood брендімен жұмыс істейді. WonderFi деректері бойынша, бұл платформалар 2025 жылы жалпы 49,8 миллион USD табыс әкелген. Robinhood Crypto басшысы Йоханн Кербрат WonderFi компаниясының реттелетін платформаларды басқарудағы тәжірибесін жоғары бағалап, оны Канададағы миссияны жеделдету үшін идеалды серіктес деп атады.
Triple A талдауларына сәйкес, канадалықтардың шамамен 4,1 пайызы Bitcoin және басқа крипто активтерге иелік етеді. Grand View Research болжамдарына қарағанда, Канаданың крипто нарығы Солтүстік Америкадағы ең жылдам дамып келе жатқан аймақ болып табылады, оның жалпы табысы 2033 жылға қарай 1 миллиард USD-дан асады деп күтілуде. Мәміле аясында WonderFi қызметкерлері мен басшылығы өз орындарында қалады, ал Robinhood 300 000-ға жуық жаңа клиентті өз қатарына қосады.
Robinhood АҚШ крипто нарығына 2018 жылы кірген болатын. Компания соңғы кездері өз қызметін кеңейтіп, ақпан айында Ethereum желісінде екінші деңгейлі (layer-2) тест желісін іске қосты. Компания басшысы Влад Тенев бұл желінің алғашқы аптаның өзінде 4 миллион транзакцияны өңдегенін мәлімдеді.
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