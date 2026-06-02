Bitcoin бағасы соңғы екі айдағы ең төменгі деңгейге түсті
Сейсенбі күні Bitcoin бағасы соңғы екі айдағы ең төменгі көрсеткішке түсіп, криптовалюта нарығының дәстүрлі қор биржаларынан алшақтау үрдісін жалғастырды. TradingView деректері бойынша, Coinbase биржасында Bitcoin (BTC) бағасы 70 023 USD-ге дейін төмендеді, бұл 7 сәуірден бергі ең төменгі деңгей. Күнделікті төмендеу 4%-дан асса, апталық шығын 8%-ды құрады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Крипто нарығы құлдырап жатқан тұста, АҚШ қор нарықтары керісінше өсім көрсетуде. Дүйсенбіде S&P 500 индексі 7 600 пункттен асып, рекордтық деңгейді жаңартты, ал технологиялық компанияларға бай Nasdaq индексі 27 000 пункттен жоғары шықты. Bitrue Research Institute зерттеу бөлімінің басшысы Андри Фаузан Адзиима сарапшыларға сілтеме жасай отырып, Bitcoin қазіргі уақытта қысқару кезеңіндегі жалғыз ірі актив екенін атап өтті.
Santiment талдау платформасы сарапшыларының пікірінше, трейдерлерге дәстүрлі акциялар мен крипто арасындағы алшақтықты елемеу қиындап барады. Инвесторлар Bitcoin және альткоиндер сияқты балама активтерден гөрі акцияларды көбірек қалайды. Бұл капиталдың крипто нарығынан шығып, қор нарығына ағылуына себеп болуда.
Алайда, Santiment бұл жағдай мәңгілік емес екенін және бұқаралық ақпарат құралдарында акциялардың үстемдігі туралы әңгімелердің көбеюі көбінесе нарықтың кері бұрылуының белгісі екенін атап өтті. Қазіргі уақытта Bitcoin 69 000 USD шамасындағы 200 апталық экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) қарсылық деңгейіне жақындап келеді.
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