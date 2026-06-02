Bitcoin бағасы 70 000 доллардан төмендеді: нарықта 800 миллион долларлық ликвидация
Сейсенбі күні Bitcoin (BTC) бағасы соңғы екі айда алғаш рет 70 000 доллар деңгейінен төмен түсті, өйткені нарықта сатушылар бақылауды өз қолдарына алды. TradingView деректері бойынша, Bitstamp биржасында BTC бағасы 69 631 долларға дейін төмендеп, жаңа жергілікті минимумдарды тіркеді. Бұл туралы хабарлайды Cointelegraph.com.
Қор нарықтарындағы өсу үрдісін қолдай алмаған Bitcoin басқа тәуекелді активтерден өзгеше түрде тәулігіне шамамен 2 пайызға жуық жоғалтты. Бұл жағдай криптовалюта нарығында ұзақ мерзімді (long) позициялардың жаппай жабылуына себеп болды. CoinGlass деректеріне сәйкес, соңғы 24 сағат ішінде Bitcoin және альткоиндер бойынша жалпы ликвидация көлемі 800 миллион долларға жақындады.
Танымал трейдер Ardi X әлеуметтік желідегі жазбасында бағалардың мұндай қозғалысына қатысты пікір білдіріп, қысымның күшейіп келе жатқанын атап өтті. Оның айтуынша, 72 500 долларлық деңгейдің жоғалуы шешуші мәнге ие болды. «Егер қолдау деңгейлері әртүрлі уақыт аралықтарында бұзылса, нарық келесі ірі өтімділік нүктесі — 68 700 долларға қарай жылжиды», — деп қосты сарапшы.
Дүйсенбіде Material Indicators аналитикалық ресурсы өзінің жеке сауда құралдары арқылы алаңдатарлық сигналдарды тіркеген болатын. Қазіргі уақытта сарапшылар бұл құлдырау шоғырлану кезеңіне айнала ма, әлде бағаның одан әрі төмендеуіне себеп бола ма, соны анықтау үшін негізгі деңгейлерді бақылауды жалғастыруда.
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