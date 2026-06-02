АҚШ пен Иран арасындағы шиеленіс аясында Bitcoin бағасы 71 000 USD-ден төмендеді

·44·Экономика
АҚШ пен Иран арасындағы шиеленіс аясында Bitcoin бағасы 71 000 USD-ден төмендеді

Дүйсенбіде Bitcoin (BTC) бағасы АҚШ пен Иран арасындағы бейбіт келісімге деген үміттің сөнуіне байланысты соңғы жеті аптадағы ең төменгі деңгейге түсті. TradingView деректері бойынша, BTC/USD жұбы сәуір айының ортасынан бері алғаш рет 71 000 USD деңгейінен төмендеді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.

АҚШ пен Иран арасындағы 60 күндік атысты тоқтату келісімінің жүзеге аспайтыны белгілі болғаннан кейін нарықтарда құлдырау байқалды. The Kobeissi Letter аналитикалық ресурсы X әлеуметтік желісінде оқиғалардың күрт өзгергеніне назар аударды.

Сарапшылар АҚШ Президенті Дональд Трамптың өткен демалыс күндері жасаған мәлімдемелеріне сілтеме жасайды. Дональд Трамп тоғыз күн бұрын Иранмен келісім «жақын арада» жасалатынын айтқан еді, алайда соңғы риторика оның керісінше екенін көрсетіп отыр.

Осы геосаяси жағдай аясында WTI мұнайының бағасы 95 USD-ге жақындады және бұл инфляциялық қысымды қайтадан күн тәртібіне шығарды. Ал акциялар нарығы әзірге үлкен шығындардан қашып үлгерді, S&P 500 индексі Иран төңірегіндегі турбуленттілікті өз бағасына сіңіруді жалғастыруда.

Bitcoin ақпан айынан бері крипто нарығын қолдап келген АҚШ-тың өндірістік деректерінің оң нәтижесінен де пайда көре алмады. Әдетте мұндай экономикалық өсім көрсеткіштері BTC бағасына оң әсер ететін, бірақ бұл жолы геосаяси тәуекелдер басым түсті.

BitcoinКриптоЭкономикаДональд ТрампБиржа
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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