Mt. Gox суық әмияндарынан 739 миллион долларлық Bitcoin аударылды
Қызметін тоқтатқан жапониялық Mt. Gox криптобиржасы сейсенбі күні таңертең өзінің суық әмияндарынан шамамен 739 миллион доллар тұратын Bitcoin активтерін аударды. Arkham Intelligence деректеріне сәйкес, бұл соңғы екі айдағы алғашқы ірі ончейн қозғалыс. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.
Блокчейн деректері көрсеткендей, биржа UTC уақытымен таңғы сағат 04:47-де 10 306 Bitcoin (BTC) көлеміндегі қаражатты белгісіз мекенжайға аударған. Қазіргі уақытта бұл қаражат Arkham тарапынан «пайдаланылмаған» деп белгіленген, яғни олар жаңа мекенжайда сақталуда. Сонымен қатар, биржа өзінің ыстық әмиянына 116,3 BTC (шамамен 8,25 миллион доллар) көлемінде бөлек аударым жасады.
Бұл ірі транзакция кредиторларға төлемдерді қайтару процесі жеделдеуі мүмкін деген болжамдарды тудырды. Он жылдан астам уақыт бойы өз қаражатын күтіп жүрген кредиторлар Bitcoin активтерін алғаннан кейін оларды сатуды бастауы мүмкін, бұл нарыққа қосымша қысым түсіруі ықтимал.
Arkham деректері бойынша, Mt. Gox әмияндарында әлі де 34 504 BTC (шамамен 2,41 миллиард доллар) бар. Биржа 2024 жылдың шілде айынан бастап Kraken және Bitstamp сияқты серіктес биржалар арқылы төлемдерді қайтаруды бастаған еді, бірақ процесс баяу жүруде және соңғы мерзім бірнеше рет кейінге шегерілді.
Mt. Gox бір кездері әлемдегі ең ірі Bitcoin биржасы болып, жаһандық BTC саудасының 70 пайызын бақылаған. Токиода орналасқан платформа 2014 жылы 850 000 BTC жоғалғанын жариялағаннан кейін банкротқа ұшыраған еді. Қазіргі уақытта кредиторларға төлемдерді толық аяқтау мерзімі 2026 жылдың 31 қазаны деп белгіленген.
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