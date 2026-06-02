3 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды
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• Еуро 25,12 UZS-ке арзандап, 13 896,69 UZS болды.
Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 3 маусымға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 14,39 UZS-ке арзандап, 11 934,64 UZS болды.
• Еуро 25,12 UZS-ке арзандап, 13 896,69 UZS болды.
• Ресей рублі 2,14 UZS-ке арзандап, 164,14 UZS болды.
• Фунт стерлинг 6,24 UZS-ке арзандап, 16 077,15 UZS болды.
• Жапон иені 0,23 UZS-ке арзандап, 74,71 UZS болды.
• Швейцария франкі 55,16 UZS-ке арзандап, 15 185,95 UZS болды.
• Қытай юаны 1,66 UZS-ке арзандап, 1 764,59 UZS болды.
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