Bitcoin бағасының төмендеуі стратегиямен емес, жасанды интеллектпен байланысты болуы мүмкін
Соңғы уақытта Bitcoin бағасының төмендеу үрдісі көпшілік күткендей қаржылық стратегиялармен емес, жасанды интеллект (AI) саласындағы өзгерістермен байланысты болуы мүмкін. CoinDesk басылымының «Daybook» ақпараттық бюллетенінде айтылғандай, инвесторлардың назары қазір крипто нарықтан гөрі технологиялық алпауыттардың AI әзірлемелеріне ауып отыр. Бұл туралы Coindesk.com хабарлайды .
Нарық сарапшылары NVIDIA және Microsoft сияқты компаниялардың AI бағытындағы жетістіктері капитал ағынын өзгертіп жібергенін атап өтуде. Бұрын жоғары табыс үмітімен Bitcoin және басқа да крипто активтерге бағытталған инвестициялар қазір жасанды интеллект инфрақұрылымын дамытушы акцияларға ауысуда. Бұл крипто валюта биржаларында өтімділіктің уақытша азаюына себеп болды.
Сондай-ақ, макроэкономикалық факторлар мен ФРЖ жүргізіп отырған ақша-несие саясаты да Bitcoin бағасына қысым жасауды жалғастыруда. Алайда, технологиялық сектордағы AI төңірегіндегі дүрбелең цифрлық алтын саналатын Bitcoin үшін күтпеген бәсекелестік ортаны тудырды. Инвесторлар тәуекелдерді әртараптандыруда дәстүрлі крипто стратегиялардан гөрі инновациялық технологияларды артық көруде.
Сарапшылардың пікірінше, Bitcoin бағасының тұрақтануы үшін нарыққа жаңа институционалдық ағындар келуі керек. Әзірге Nasdaq индексіндегі технологиялық компаниялардың өсуі крипто нарығындағы динамиканы айқындайтын негізгі фактор болып қалуда. Егер AI саласындағы өсу қарқыны бәсеңдесе, инвесторлардың қайтадан Bitcoin және Ethereum сияқты активтерге назар аударуы әбден мүмкін.
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