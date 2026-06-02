Криптоқазына ағындары 2024 жылдан бергі ең төменгі деңгейге түсті

·34·Экономика
Криптоқазына ағындары 2024 жылдан бергі ең төменгі деңгейге түсті

DefiLlama деректеріне сәйкес, мамыр айында цифрлық активтер қазынашылығы (DAT) компанияларына түсетін айлық инвестиция ағыны 180 миллион USD-ға дейін азайды. Бұл көрсеткіш 2024 жылдың қазан айынан бергі ең төменгі нәтиже болып табылады және сәуірдегі 4,4 миллиард USD көрсеткішінен 95 пайызға төмен. Сондай-ақ, мамыр айындағы ағын қаңтар-мамыр айларындағы орташа айлық көрсеткіштен 93 пайызға төмен болды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.

Мамыр айындағы жалпы ағынның шамамен 98 пайызы, яғни 177 миллион USD Bitcoin қазынашылық компанияларының үлесіне тиді. Соған қарамастан, Bitcoin ағындары да сәуірдегі 3,8 миллиард USD-мен салыстырғанда күрт азайды. Басқа активтер арасында ZCash, Story және Sui сияқты жобаларға шағын көлемде қаражат түссе, Litecoin желісінен 1,89 миллион USD қаражат шығарылды.

Сарапшылардың пікірінше, мұндай төмендеу инвесторлардың пассивті криптоқазына модельдеріне деген көзқарасының өзгергенін көрсетеді. Спот ETF қорларының пайда болуы және кірістілікті арттыруға деген қысым жай ғана токендерді жинақтайтын компаниялардың тартымдылығын азайтуда. Galaxy Digital сарапшылары DAT үшін «сатып ал және сақта» дәуірі аяқталғанын атап өтуде.

Енді қазынашылық фирмалар өз активтерін стейкинг, валидатор инфрақұрылымы немесе орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) стратегиялары арқылы белсенді пайдалануға мәжбүр болуда. Мысалы, Everstake есебіне сәйкес, алты ірі қазынашылық фирманың кірісінің орташа 60 пайызы дәл стейкинг есебінен қалыптасқан. Mercuryo өкілі Артур Фирстовтың айтуынша, нарықтағы бұл өзгерістерді тек ETF-термен байланыстыру нарық динамикасын тым жеңілдетіп жіберу болар еді.

BitcoinКриптовалютаИнвестицияБлокчейнDefiLlama
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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