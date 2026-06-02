Bitcoin бағасы төмендеуде: 60 000 USD деңгейіне қауіп төніп тұр
Криптовалюта нарығында Bitcoin бағасының төмендеу үрдісі жалғасуда. Соңғы талдауларға сәйкес, нарық көшбасшысының ақпан айындағы ең төменгі көрсеткіш — 60 000 USD деңгейіне қайта оралу ықтималдығы артып келеді. Инвесторлар мен трейдерлер бұл маңызды нүктені мұқият бақылауда, өйткені бұл деңгейден төмен түсу нарықтағы сатылымдардың күшеюіне әкелуі мүмкін. Бұл туралы Coindesk.com хабарлайды.
Қазіргі уақытта Bitcoin және Ethereum мен Solana сияқты басқа да ірі цифрлық активтер жалпы нарықтық қысым астында қалуда. Жаһандық экономикалық белгісіздіктер мен ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлемелер бойынша күтілетін шешімдері крипто биржаларындағы белсенділікке тікелей әсер етуде. Бұл тәуекелді активтерге деген сұраныстың төмендеуіне алып келді.
CoinDesk сарапшылары нарықтық конъюнктураның құбылмалы болып қала беретінін атап өтті. Bullish (NYSE:BLSH) сияқты ірі институционалдық платформалар цифрлық активтер инфрақұрылымын дамытуды жалғастырғанымен, қысқа мерзімді баға ауытқулары жеке инвесторлар арасында алаңдаушылық тудыруда. Крипто нарығы қазір кезекті сынақ кезеңін бастан кешіруде.
…