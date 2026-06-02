edgeX платформасы EDGE токенінің құлдырауына сыртқы күштерді айыптады
Орталықтандырылмаған edgeX биржасы өзінің EDGE токені бағасының 40 пайыздан астамға төмендеуін белгісіз сыртқы тараптың «қасақана» жасаған манипуляциясымен түсіндірді. Алайда, танымал ончейн-зерттеуші ZachXBT бұл мәлімдемелерді жоққа шығарып, жағдайға басқаша баға берді. CoinMarketCap деректері бойынша, EDGE бағасы сейсенбі күні 1,20 USD-дан 0,3663 USD-ға дейін, яғни шамамен 70 пайызға құлдырады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.
edgeX командасы X әлеуметтік желісінде токен бағасындағы күрт және ретсіз қозғалыстарды бақылап жатқанын және белсенді тергеу жүргізіп жатқанын мәлімдеді. Бұған жауап ретінде ZachXBT жобаның жалпы ұсынысы инсайдерлер тобының бақылауында екенін және нарыққа шығарылған активтер көлемінің аздығына (low float) байланысты токен мұндай ауытқуларға өте осал екенін атап өтті. Ол жобадан нарық жасаушылармен (market makers) жасалған келісімдерді ашық жариялауды талап етті.
Қазіргі уақытта 1 миллиард дана EDGE токенінің тек 350 миллионы айналымда, бұл жалпы ұсыныстың үштен екісі әлі нарыққа шықпағанын білдіреді. Мұндай төмен өтімділік жағдайында ірі иелердің сатылымдары бағаның күрт құлдырауына әкелуі мүмкін. edgeX платформасы болса, жүйе қауіпсіздігіне нұқсан келмегенін, мәселе тек нарықтың тұтастығына бағытталған сыртқы шабуыл екенін алға тартуда.
ZachXBT жобаның мәлімдемесіне кекесінмен жауап беріп, ұсыныстың барлығын дерлік бақылап отырған тараптың өзін кінәлі деп танымауы заңды екенін жазды. DefiLlama деректері бойынша, edgeX сауда көлемі бойынша 16-орында тұр және оның бұғатталған жалпы құны (TVL) 137 миллион USD-ны құрайды. Жалпы DEX нарығындағы белсенділіктің төмендеуі де мұндай өтімділігі төмен токендер үшін қосымша қауіп тудыруда.
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