Capital B kompaniyasy Bitcoin satyp alu üşin 122 milliard dollar tartyp jatyr
Fransiya birjasynda tirkelgen Capital B kompaniyasy Bitcoin qorlaryn aıtarlyqtaı keńeıtý maqsatynda aksionerlerden jańa kapital tartý quraldaryn maqıldaýdy surap jatyr. Kompaniya jańa aksiyalar men nesie quraldaryn şyǵarý arqyly kriptovalyuta satyp alýdy jedeldetýdi josparlaǵan. Bul týraly Cointelegraph.com habarlaıdy .
Capital B direktorlar keńesiniń müşesi Alexandre Laizet-tiń X áleýmettik jelisindegi habaryna sáıkes, kompaniya 5 milliard yevro (şamamen 5,8 milliard dollar) kóleminde kapitaldy ósirý jáne 116 milliard dollarlyq nesie quraldaryn engizý boıynşa usynys engizgen. Aksionerler bul másele boıynşa 17-maýsymǵa deıin onlaın daýys bere alady.
Bul bastama naryqtaǵy qysymǵa baılanysty basqa da şaǵyn kompaniyalar óz aktivterin satyp jatqan nemese hedjleý strategiyasyna aýysyp jatqan tusqa saı kelip otyr. Capital B jaqynda 192 BTC-ni 15,2 million dollarǵa satyp alǵan edi, dúısenbi kúngi qosymşa satyp alýdan keıin kompaniyanıń jalpy balansy 3 139 BTC-ge jetti.
Qazirgi tańda Capital B kompaniyasy Bitcoin qory boıynşa dúnıe júzinde 25-oryndy, al Yevropada Germaniyanıń Bitcoin Group SE kompaniyasynan keıingi ekinşi oryndy ıelenip tur. Osy habarlandyrýdan keıin kompaniya aksiyalarynyń baǵasy 7 paıyzǵa tómendep, 0,56 dollardy qurady.
…