Capital B kompaniyasy Bitcoin satyp alu üşin 122 milliard dollar tartyp jatyr

·43·Экономика
Capital B kompaniyasy Bitcoin satyp alu üşin 122 milliard dollar tartyp jatyr

Fransiya birjasynda tirkelgen Capital B kompaniyasy Bitcoin qorlaryn aıtarlyqtaı keńeıtý maqsatynda aksionerlerden jańa kapital tartý quraldaryn maqıldaýdy surap jatyr. Kompaniya jańa aksiyalar men nesie quraldaryn şyǵarý arqyly kriptovalyuta satyp alýdy jedeldetýdi josparlaǵan. Bul týraly Cointelegraph.com habarlaıdy .

Capital B direktorlar keńesiniń müşesi Alexandre Laizet-tiń X áleýmettik jelisindegi habaryna sáıkes, kompaniya 5 milliard yevro (şamamen 5,8 milliard dollar) kóleminde kapitaldy ósirý jáne 116 milliard dollarlyq nesie quraldaryn engizý boıynşa usynys engizgen. Aksionerler bul másele boıynşa 17-maýsymǵa deıin onlaın daýys bere alady.

Bul bastama naryqtaǵy qysymǵa baılanysty basqa da şaǵyn kompaniyalar óz aktivterin satyp jatqan nemese hedjleý strategiyasyna aýysyp jatqan tusqa saı kelip otyr. Capital B jaqynda 192 BTC-ni 15,2 million dollarǵa satyp alǵan edi, dúısenbi kúngi qosymşa satyp alýdan keıin kompaniyanıń jalpy balansy 3 139 BTC-ge jetti.

Qazirgi tańda Capital B kompaniyasy Bitcoin qory boıynşa dúnıe júzinde 25-oryndy, al Yevropada Germaniyanıń Bitcoin Group SE kompaniyasynan keıingi ekinşi oryndy ıelenip tur. Osy habarlandyrýdan keıin kompaniya aksiyalarynyń baǵasy 7 paıyzǵa tómendep, 0,56 dollardy qurady.

BitcoinCapital BKriptovalyutaİnvestitsiyaBirja
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Bitcoin индикаторлары қалпына келуден хабар беруде: сарапшылар сақ болуға шақырадыБүгін, 11:17Биткоин бағамы 65 000 долларға дейін төмендеді: 1,8 миллиард долларлық ликвидацияБүгін, 11:14Биткоин бағамы 67 000 доллардан төмендеді: нарықтағы қорқыныш күшейдіБүгін, 11:114 маусымға арналған валюта бағамдары жарияландыБүгін, 11:04Өзбекстанда 4 айда қанша бензин өндірілді?Бүгін, 08:03Өзбекстанда табиғи газ өндіру көлемі айтарлықтай төмендедіБүгін, 07:34
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Экономика жаңалықтар

21 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
14 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Мал шаруашылығында ет бағасының арзандауына жаңа үміт пайда болды
25 мамырға арналған валюта бағамдары жарияланды
12 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
Өзбекстанда доллар бағамы көтерілді
13 мамырға арналған доллар бағамы жарияланды
12 mamyrda dollar kursynyng ósýi boljanuda