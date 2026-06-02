MoneyGram Stellar желісінде MGUSD стейблкоинін іске қосты
Ақша аударымдары бойынша әлемдік көшбасшылардың бірі MoneyGram компаниясы Stellar желісінде MGUSD деп аталатын АҚШ долларына байланған стейблкоинін таныстырды. Бұл қадам компанияның блокчейн технологияларына негізделген трансшекаралық төлемдер саласындағы қызметін одан әрі кеңейтуге бағытталған. MGUSD MoneyGram қосымшасына интеграцияланып, пайдаланушыларға долларлық балансты сақтауға, қаражатты жаһандық деңгейде аударуға және оларды жергілікті валюталарға айырбастауға мүмкіндік береді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Жаңа стейблкоин бастапқыда АҚШ нарығында іске қосылды және болашақта бүкіл әлем бойынша кеңейтілуі жоспарлануда. MGUSD токендері Stripe компаниясына тиесілі Bridge платформасы арқылы шығарылады. Жобаның техникалық инфрақұрылымын қамтамасыз етуде M0 смарт-контракттары мен Fireblocks әмиян технологиялары пайдаланылды. Бұл MoneyGram мен Stellar Development Foundation арасындағы ұзақ мерзімді ынтымақтастықтың жаңа кезеңі болып табылады.
Қазіргі уақытта трансшекаралық төлемдер ішкі төлемдерге қарағанда қымбат әрі баяу жүзеге асырылуда. Дүниежүзілік банктің мәліметі бойынша, 2025 жылдың үшінші тоқсанында 200 USD көлеміндегі қаражатты шетелге жіберу орташа есеппен 6,36 пайызды құрады. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы белгілеген 3 пайыздық нысаналы көрсеткіштен екі есе көп. Стейблкоиндер арқылы жасалатын транзакциялар блокчейн желісіндегі шығындарды бір центтің азғантай бөлігіне дейін төмендете алады.
MoneyGram бұл жаңалық арқылы есеп айырысу жүйесін жақсартып қана қоймай, тұтынушылар үшін цифрлық доллар балансына ие болу мүмкіндігін жасауды көздеп отыр. Stellar желісіндегі ең төменгі комиссияның небәрі 0,00001 XLM болуы дәстүрлі банк жүйелеріне қарағанда үлкен артықшылық береді. Мұндай инновациялар жаһандық экономикадағы ақша аударымдарының ашықтығы мен жылдамдығын арттыруға қызмет етеді.
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