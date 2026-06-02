Биткоин және оның тұрақты сәйкестендіру дағдарысының мәні
Биткоин бүгінде өзіндік жіктеудің «сұр аймағында» орналасқан: ол бір уақытта шикізат (commodity), валюта, технологиялық актив және макро-хедж қызметін атқарады. Бұл белгісіздік жай ғана философиялық қызығушылық емес, активтің сауда динамикасын айқындайтын негізгі сипаттама. Биткоиннің не екені туралы бірыңғай түсінік әлі қалыптаспағандықтан, оның өзін қалай ұстайтыны туралы дәйекті жүйе жоқ. Бұл туралы хабарлайды Coindesk.com.
Әртүрлі инвесторлар тобы нарыққа өз интерпретацияларын әкеледі, нәтижесінде крипто нарығы бәсекелес баяндаулар алаңына айналады. Тәжірибеде ең ықпалды топтар — макро және институционалдық капитал — Биткоин активіне өтімділікке негізделген құрал ретінде қарайды. Инвесторлар Биткоиннің негізгі функциясы бойынша ортақ келісімге келгенде, оның бағасы анағұрлым берік негізге ие болады. Әзірге біз бұл нүктеге жеткен жоқпыз, бірақ жақындап келеміз.
Инвесторлардың бір бөлігі оны «цифрлық алтын» деп санап, инфляция мен валютаның құнсыздануынан қорғауын күтеді. Басқа бір топ Биткоинге жоғары өсу қарқыны бар технологиялық прокси ретінде қарайды. Бұл тәсілде актив өзін Nasdaq индексіндегі технологиялық акциялар сияқты ұстайды. Үшінші топ үшін Биткоин жай ғана сауда құралы, олар үшін іргелі мән емес, импульс, өтімділік және нарықтық көңіл-күй маңыздырақ.
Биткоиннің алтынмен, акциялармен немесе макро-өтімділікпен құбылмалы корреляциясы дәл осы сәйкестендіру дағдарысының нәтижесі болып табылады. Өтімділік мол және тәуекелге деген құлшыныс жоғары болғанда, ол спекулятивті активтермен бірге көтеріледі. Алайда, стресс кезеңдерінде ол көбінесе акциялармен бірге сатылып кетеді, бұл «цифрлық алтын» тезисіне қысқа мерзімде күмән келтіреді. Соған қарамастан, геосаяси тұрақсыздық кезінде инвесторлар оны шынымен қауіпсіз баспана ретінде көре бастайды.
Акциялар немесе облигациялар сияқты активтердің көпшілігі уақыт өте келе бірыңғай бағалау жүйесінің айналасында бірігеді. Биткоин үшін де осындай ортақ тілдің табылуы нарықтың тепе-теңдікке келуіне көмектеседі. Әзірге Биткоин өзінің кім екенін дәлелдеу үшін күресіп жатқан күрделі қаржылық феномен болып қала береді.
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