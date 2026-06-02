Грузия Местиа аймағында заңсыз криптомайнингке қарсы күресті бастады
Грузия үкіметі Местиа аймағындағы ауылдар мен елді мекендерге электр есептегіштерін орнатуды жоспарлап отыр. Бұл шара аймақтың энергетикалық жүйесіне салмақ түсіріп отырған заңсыз криптомайнинг қызметін тоқтату мақсатында жүзеге асырылуда. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Премьер-министрдің орынбасары Мамука Мдинарадзе дүйсенбідегі мәлімдемесінде заңсыз майнингтің салдарынан Местианың электр энергиясын тұтынуы 2025 жылы 133 миллион киловатт-сағатқа жеткенін айтты. Бұл көрсеткіш ұқсас муниципалитеттерге қарағанда 13 есе көп. Ауқымды заңсыз операциялар энергиямен жабдықтаудың нашарлауына және желінің шамадан тыс жүктелуіне әкеліп, тұрғындар мен туристер үшін жиі үзілістер тудырды.
Мдинарадзенің айтуынша, Местиа муниципалитетіндегі заңсыз Bitcoin майнингі жылына шамамен 20-25 миллион лари (9,4 миллион USD) көлемінде қаржылық шығын келтіруде. Құқық қорғау органдарына заңсыз майнинг фермаларын анықтау міндеті жүктелді. Есептегіштер әр ауыл мен елді мекен деңгейінде орнатылып, заңсыз тұтыну көздерін нақты көрсететін болады.
Айта кетейік, Сванетия аймағында халық үшін электр энергиясы белгіленген мөлшерге дейін тегін болып қала береді. Жаңа ережелер тек заңсыз коммерциялық майнинг қызметін тоқтатуға бағытталған. Грузия Кавказ тауларындағы гидроэнергетикалық ресурстардың арқасында арзан электр энергиясын ұсынады, бұл оны Bitcoin майнерлері үшін тартымды орынға айналдырды.
Елде криптомайнинг қызметі үшін төмен электр тарифтері және қолайлы салық режимі, соның ішінде еркін индустриялық аймақтар мен қосылған құн салығынан босату сияқты жеңілдіктер болған еді. Алайда, бақылаусыз тұтыну қазір мемлекет экономикасы мен энергетикалық қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіруде.
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