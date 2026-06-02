Kaiko kompaniyasy Amberdata aktivterin satyp aldy
Parijde ornalasqan Kaiko kripto-derekter platformasy AQSh narygyna mamandanghan Amberdata provayderin satyp alghanyn jariyalady. Bul kelisim institutsionaldyq investorlar tarapynan tsifrlyq aktivter naryghy, derivativter jәne onchain taldaugha degen suranys artqan tusqa tura keldi. Kaiko ókilderining aituynsha, bul mәmile bankter, aktivterdi basqaru kompaniyalary jәne khedzh-fondtar ýshin sapaly derekter usynu mýmkindigin beredi. Bul turaly Cointelegraph.com khabarlaydy.
Osylaysha, Kaiko ekotizimine Amberdata-nyng derivativter taldauy jәne jasalmy intellektke negizdelgen zertteu quraldary, sonyng ishinde GVOL optsiondar taldau platformasy qosyldy. Kaiko bas direktory Ambre Soubiran mәmilenin dýisenbi kýni ayaqtalghanyn rastady, biraq tranzaktsiya quny men sharttary qupiya ustaluuda. Bul Kaiko ýshin beshinshi iri satyp alu bolyp tabylady, ol kompaniyanyng naryqtaghy ornyn nyghayta týsedi.
Birikken kompaniya endi dýniye jýzi boyynsha 250-den astam institutsionaldyq klientke qyzmet kórsetedi. Budan búryn, mamyr aiynda Kaiko EO-nyng MiCA reglamenti negizinde litsenziyalanghan Cometh provayderin óz quramyna qosyp alghan edi. Sonday-aq, aqpan aiynda Bloomberg-pen seriktestikte dәstýrli qarjy derekterin blokcheyn ortasyna integratsiyalau jobasy bastalghan bolatyn.
Ambre Soubiran kriptovalyuta derekterimen júmys isteytin kompaniyalar endi dәstýrli qarjy (TradFi) standarttaryna beyimdelui shart ekenin atap ótti. Amberdata-ny satyp alu Kaiko-ny institutsionaldyq klientterding barlyq derekterge degen qajettiligin qanaghattandyra alatyn jalghyz tәuelsiz jәne jahandyq retteletin kompaniyagha aynaldyrady.
…