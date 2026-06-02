HIVE Bitcoin резервтері азайды, бірақ табыс рекордтық деңгейге жетті
Канадалық HIVE Digital Technologies майнинг компаниясы соңғы тоқсанда өзінің Bitcoin резервтері 331 BTC-ге азайғанын хабарлады. Соған қарамастан, компания Bitcoin майнингі мен жоғары өнімді есептеу (HPC) қызметтерінен түскен жылдық табыстың күрт өскенін тіркеді. Дүйсенбіде жарияланған қаржылық есепке сәйкес, компания иелігінде 150 BTC қалды, ал алдыңғы тоқсанның соңында бұл көрсеткіш 481 BTC болған еді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.
Резервтердің 331 BTC-ге қысқаруы ағымдағы бағамен шамамен 23 миллион долларға тең. HIVE бұл активтерді сатқанын ашық растамаса да, Bitcoin бағасы жыл басынан бері шамамен 21 пайызға арзандады. Компания 2026-қаржы жылы ішінде 2 885 BTC өндіріп, жалпы табысын өткен жылмен салыстырғанда 158 пайызға арттырып, 297,8 миллион долларға жеткізді. Бұл өсім негізінен майнинг қуаттарының кеңеюімен және HPC сегментіндегі жетістіктермен байланысты.
Bitcoin резервтерінің азаюы көпшілікке арналған майнинг компанияларының активтерді жинақтау мен кеңею шығындары арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтап отырғанын көрсетеді. HIVE қазіргі уақытта энергияны көп қажет ететін майнинг алаңдарына инвестиция салумен қатар, жасанды интеллект (AI) инфрақұрылымын әртараптандыруда. Компанияның цифрлық валюта майнингінен түскен табысы 278,3 миллион долларды, ал HPC қызметтері 19,5 миллион долларды құрады.
Табыс артқанына қарамастан, операциялық және техникалық қызмет көрсету шығындары да айтарлықтай өсті. HIVE өз деректер орталықтары желісін кеңейту нәтижесінде амортизациялық шығындар 170,4 миллион долларға жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда үш есе дерлік көп. Компания AI қызметтеріне сұраныстың артып келе жатқанын атап өтіп, NVIDIA GPU кластерлерінің көмегімен HPC бөлімінің жылдық табысын 35 миллион долларға жеткізуді жоспарлап отыр.
Болашақ жоспарлар аясында HIVE Торонто аумағында 320 мегаваттық AI деректер орталығы жобасын жүзеге асыруды көздеуде. Бұл орталық 100 000-нан астам GPU құрылғысын сыйдыра алады деп күтілуде. Мұндай кеңею Bitcoin майнерлері арасындағы жалпы үрдісті көрсетеді: майнинг экономикасы күрделенген сайын, компаниялар AI және бұлтты есептеу сияқты жаңа табыс көздерін іздестіруде.
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