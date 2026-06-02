Bitcoin бағасы бір күнде 6 пайызға төмендеді: Жаңа мақсат 50 000 доллар
Уолл-стритте сәрсенбі күнгі сауда-саттықтың ашылуымен Bitcoin (BTC) бағасы 6 пайыздан астам құнын жоғалтты. Ликвидация ағынының жеделдеуі нәтижесінде TradingView деректері BTC/USD жұбының Bitstamp биржасында 66 948 долларға дейін түскенін көрсетті. Бұл туралы ақпарат Cointelegraph.com сайтында жарияланды.
Бұл көрсеткіш сәуір айынан бергі ең төменгі деңгей болып табылады және соңғы айлардағы өсу қарқынын жоққа шығарды. Соңғы 24 сағат ішінде крипто нарығындағы жалпы ликвидация көлемі 1,25 миллиард долларға жетті. S&P 500 индексі кезекті рекордтық деңгейді тіркегенімен, Bitcoin басқа тәуекелді активтерден айырмашылығы, төмендеуін жалғастыруда.
Сарапшы Rekt Capital өзінің X әлеуметтік желісіндегі парақшасында инвесторлар макроэкономикалық тәуекелдерден қашып, Bitcoin активтерінен бас тартып, стейблкоиндарға ауысып жатқанын атап өтті. Оның болжамы бойынша, баға келесі кезеңде 50 айлық экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткішті (EMA) — 66 250 долларды нысанаға алады.
Сарапшы бұл нүктеде уақытша реакция болуы мүмкін екенін, бірақ уақыт өте келе Bitcoin бұл EMA деңгейінен де төмен түсіп, «аюлар» нарығындағы құлдырауды жалғастыру ықтималдығы жоғары екенін қосты. Kalshi болжам қызметі болса, бағаның 50 000 долларға дейін түсуін күтуде.
Нарық шолушысы Exitpump-тың пікірінше, ашық қызығушылықтың (open interest) рекордтық деңгейге жетуі спот нарығындағы орасан зор сату ағынына себеп болды. Қазіргі уақытта крипто нарығы күшті қысым астында қалуда.
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