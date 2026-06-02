Movement АҚШ пен Еуропада стейблкоин төлемдер желісін кеңейтуде
Move бағдарламалау тіліне негізделген Movement блокчейн желісі АҚШ, Канада және Еуропалық Одақтағы лицензияланған төлем жүйелеріне қолжетімділік алды. Бұл стратегиялық қадам дамушы нарықтарда трансшекаралық төлем қызметтерін күшейтуге бағытталған және дәстүрлі банк жүйелерін стейблкоин есеп айырысу желілерімен байланыстыруды көздейді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Компания өкілдерінің айтуынша, жаңа инфрақұрылым дәстүрлі қаржы мен блокчейн жүйелері арасындағы қаражат қозғалысын жеңілдетеді. Мұнда басты назар тек крипто-аударымдарға емес, дәл стейблкоиндар арқылы жүзеге асырылатын есеп айырысуларға аударылады. Бұл әсіресе төлем шығындары жоғары және қаржылық қызметтерге қолжетімділігі шектеулі аймақтар үшін маңызды.
Сондай-ақ, Movement Network Foundation инвесторларға бөлінген токендердің шамамен 19 пайызын (жалпы ұсыныстың 4,2 пайызы) қайта сатып алғанын жариялады. Бұл шара жобаның төлем инфрақұрылымына бағытталған жаңа стратегиясымен байланысты. Анықтама үшін, MOVE токенінің нарықтық капитализациясы ең жоғары 2,5 миллиард USD деңгейінен қазіргі 54 миллион USD-ға дейін төмендеді.
Movement желісінің бұл трансформациясы блокчейн индустриясындағы жалпы үрдісті көрсетеді. Қазіргі уақытта Solana, Polygon және Aptos сияқты ірі желілер де смарт-келісімшарттардан гөрі стейблкоин төлемдері мен трансшекаралық ақша аударымдарына назар аударуда. Бұл сала цифрлық активтер нарығындағы ең жылдам дамып келе жатқан сегменттердің бірі болып қала береді.
Бүгінгі таңда әлемдік нарықтағы барлық стейблкоиндардың жалпы құны 320 миллиард USD-дан асты. АҚШ-та қабылданған GENIUS Act заңы бұл активтер үшін федералдық құқықтық негіз жасады. Сонымен қатар, TRM Labs деректері бойынша, ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында жаһандық крипто-транзакциялар көлемі 11 пайызға азайды, бұл нарықтағы жалпы белсенділіктің төмендегенін көрсетеді.
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