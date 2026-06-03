Bitwise: Мемлекеттік қарыз дағдарысы аясында Bitcoin бағасы 224 000 USD-ге жетуі мүмкін
Bitwise активтерді басқару компаниясының жаңа есебіне сәйкес, егер инвесторлардың мемлекеттік қарызға қатысты алаңдаушылығы күшейсе, Bitcoin (BTC) бағасы айтарлықтай өсуі мүмкін. Жаһандық облигациялар нарығындағы қысым және мемлекеттік қарыздың өсуі Bitcoin-нің макроэкономикалық тәуекелдерден қорғану құралы ретіндегі рөлін нығайтуда. Талдау модельдерінің біріне сәйкес, активтің теориялық «әділ құны» 224 000 USD-ді құрауы мүмкін. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды.
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) есебі бойынша, 2026 жылы үкіметтер мен компаниялар шамамен 29 триллион USD көлемінде қарыз алуға мәжбүр болады. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 17 пайызға көп және он жыл бұрынғы көрсеткіштен екі есе дерлік жоғары. Айта кетерлігі, ЭЫДҰ елдері қарызының шамамен 78 пайызы тек қолданыстағы қарыздарды қайта қаржыландыруға (рефинансирование) бағытталады деп күтілуде.
Жапония нарығы қазір басты назарда. Елдің 10 жылдық мемлекеттік облигацияларының кірістілігі 2,78 пайызға дейін көтерілді, ал мемлекеттік қарыз ЖІӨ-нің 230 пайызына жетті. АҚШ-та да 30 жылдық қазынашылық облигациялардың кірістілігі 2007 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш — 5,11 пайызды тіркеді. Мұндай жағдайда егеменді тәуекел сыйлықақылары 2011-2012 жылдардағы Еуропалық қарыз дағдарысы кезеңінен бергі ең жоғары деңгейге көтерілді.
Bitwise сарапшылары инвестор Грег Фосс әзірлеген модельге сүйене отырып, егер Bitcoin мемлекеттік дефолт қаупінен қорғану құралы ретінде кеңінен қабылданса, оның бағасы 224 000 USD-ге дейін жетуі мүмкін екенін атап өтуде. Дегенмен, бұл көрсеткіш нақты баға болжамы емес, теориялық бағалау болып табылады. Қысқа мерзімді перспективада жоғары нақты пайыздық мөлшерлемелер мен қатаң қаржылық жағдайларға байланысты Bitcoin бағасы белгілі бір диапазонда қалады деп күтілуде.
Тарихи деректерге сәйкес, Bitcoin нақты пайыздық мөлшерлемелер төмендеген кезеңде жақсы нәтиже көрсетеді. ФРЖ мөлшерлемесі инфляциядан төмен болған жағдайда қолма-қол ақша мен облигациялар тартымдылығын жоғалтады, бұл инвесторларды крипто активтерге көбірек инвестиция салуға итермелейді. Егер орталық банктер қаржы нарықтарын тұрақтандыру үшін өтімділік енгізуге мәжбүр болса, бұл Bitcoin үшін қуатты катализатор болуы мүмкін.
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