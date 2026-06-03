WTW компаниясы Redefind платформасын сатып алып, крипто-сақтандыру нарығына кірді
Жаһандық сақтандыру брокері және тәуекелдерді басқару жөніндегі кеңесші WTW компаниясы Redefind крипто-сақтандыру платформасын сатып алғанын жариялады. Бұл келісім аясында цифрлық активтерді қорғау бойынша жаңа қызмет іске қосылды. Бұл қызмет криптовалюталар ұрланған немесе жоғалған жағдайда жүргізілетін сот-сараптамалық тексерулерді, активтерді қадағалауды және құқықтық қалпына келтіру шығындарын өтейді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Redefind платформасы жеке және заңды тұлғаларға сақтаудың әртүрлі әдістеріндегі цифрлық активтер үшін сақтандыру сатып алуға мүмкіндік береді. Компания деректері бойынша, жүйе сақтандырылған активтерді растау үшін иелік құқығының криптографиялық дәлелдемесін пайдаланады. Жаңа өнім алдымен Ұлыбритания нарығында ұсынылады және кейіннен басқа аймақтарға кеңейтілуі жоспарланған.
WTW бұл сатып алуды цифрлық қаржы, криптовалюта нарықтары және токенделген активтермен жұмыс істейтін клиенттер үшін қызметтер ауқымын кеңейту стратегиясының бір бөлігі деп атады. Келісімнің қаржылық шарттары жарияланбады. Redefind негізін қалаушылар Ричард Доус пен Коннор Эдвард енді WTW құрамындағы Willis брокерлік бизнесінде қызметін жалғастырады.
Соңғы уақытта жаһандық сақтандыру компаниялары криптовалютаға қатысты өнімдерге қызығушылықты арттыруда. Мысалы, Delaware Life компаниясы BlackRock индексіне байланған Bitcoin-аннуитеттерін енгізді, ал Dubai Insurance клиенттерге сақтандыру сыйлықақыларын криптовалютамен төлеуге мүмкіндік беретін әмиянды іске қосты. Сондай-ақ, Aon компаниясы USDC және PYUSD стейблкоиндері арқылы төлемдерді жүзеге асыру сынақтарын сәтті аяқтады.
Сонымен қатар, Meanwhile және Tabit сияқты компаниялар өз резервтерін толығымен Bitcoin активтерінде сақтау арқылы сақтандыру және жинақтау өнімдерін дамытуда. Мұндай үрдістер дәстүрлі қаржы және сақтандыру секторының блокчейн технологияларымен және цифрлық активтермен барған сайын көбірек интеграцияланып жатқанын көрсетеді.
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