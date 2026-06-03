Coinbase стейблкоиндерге арналған ProShares ETF қорына инвестиция салды
Coinbase криптобиржасы ProShares компаниясының стейблкоиндерге бағытталған ақша нарығы қорына инвестиция салды. Компания АҚШ-та қабылданған GENIUS Act заңы аясында долларға байланған токендерді қамтамасыз ететін активтерге сұраныстың артуына сенім білдіруде. Сейсенбі күні Coinbase (COIN) ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) қорына салынған инвестиция көлемін жарияламады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
GENIUS Act заңына сәйкес, стейблкоин эмитенттері өз токендерін қолма-қол ақша, банк депозиттері және қысқа мерзімді АҚШ қазынашылық облигациялары сияқты жоғары өтімді активтермен қамтамасыз етуге міндетті. IQMM қоры дәл осы резервтік активтерге биржалық қор құрылымы арқылы қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ақпан айында іске қосылған бұл қор тек мерзімі 93 күн немесе одан аз АҚШ қазынашылық бағалы қағаздарына инвестиция салады.
Coinbase өкілдерінің айтуынша, бұл инвестиция компанияның стейблкоин бизнесі мен ақша қаражаттарын басқару операцияларына толық сәйкес келеді. Circle компаниясының USDC стейблкоині үшін негізгі инфрақұрылым провайдерлерінің бірі ретінде Coinbase реттелетін және өтімді инвестициялық құралдар пулын кеңейтуге мүдделі.
Сонымен қатар, АҚШ заң шығарушылары цифрлық активтер нарығын реттейтін CLARITY Act заң жобасын да талқылауда. Бұл құжат крипто нарықтарының ережелерін белгілеуге және федералды реттеушілердің рөлін нақтылауға бағытталған. Coinbase-тің саясат жөніндегі директоры Фарьяр Ширзад CLARITY Act жобасын Додд-Франк заңынан кейінгі ең ірі қаржылық реформа деп атады.
Дегенмен, банк секторы бұл заң жобасына қарсы шығуда. Атап айтқанда, JPMorgan басшысы Джейми Даймон криптокомпанияларға стейблкоин қалдықтары бойынша пайыз төлеуге рұқсат беру банктер мен цифрлық активтер компаниялары арасында теңсіз бәсеке ортасын тудыратынын атап өтті. Қазіргі уақытта АҚШ Сенатында осы мәселелер бойынша қызу пікірталастар жалғасуда.
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