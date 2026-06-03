АҚШ Иранның ірі криптобиржаларына қарсы санкциялар енгізді
АҚШ Қаржы министрлігі Иранның үкіметіне қарсы жүргізіліп жатқан науқан аясында елдің бірқатар ірі криптобиржаларын, соның ішінде ең ірі платформа саналатын Nobitex-ті қара тізімге енгізді. Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex платформалары мен олардың басшылары арнайы тізімге (SDN) қосылғанын хабарлады. Бұл туралы Coindesk.com хабар береді.
Осы шешімге сәйкес, АҚШ-тың кез келген ұйымына немесе USD қаржы жүйесін пайдаланатын тұлғаларға аталған платформаларға қаржылық қызмет көрсетуге тыйым салынады. Қаржы министрі Скотт Бессент ведомствоның Иранмен қақтығыс басталғалы бері биржалар мен әмияндардан шамамен 1 млрд USD көлеміндегі криптоактивтерді тәркілегенін мәлімдеді.
Бессенттің атап өтуінше, Иран экономикасы дағдарысқа ұшыраған кезде режим санкцияларды айналып өту және қаражатты елден шығару сияқты сыбайлас жемқорлық мақсаттарда цифрлық технологияларды пайдалануда. Оның сөзінше, Ирандағы қазіргі экономикалық тұрақсыздық президент Трамп жүргізіп жатқан «максималды қысым» науқанының сәтті екенін дәлелдейді.
Ресми хабарламада Nobitex биржасының террористік әрекеттерге, санкцияларды айналып өту әрекеттеріне және Ислам революциясы сақшылары корпусымен (IRGC) байланысты транзакцияларға қатысқаны айтылған. Сондай-ақ, биржа биылғы жылдың басында АҚШ бомбалауы басталғаннан кейін активтерді елден шығаруға көмектесті деп айыпталуда.
Сонымен қатар, Қаржы министрлігі фиат валюта, цифрлық активтер немесе қайырымдылық түріндегі төлемдерді қоса алғанда, Иран тарапынан Ормуз бұғазынан өту үшін талап етілетін «баж» төлемдерімен байланысты санкциялық қауіптер туралы ескертті. Бұл шаралар АҚШ-тың Иранға қатысты ауқымды экономикалық шектеулер саясатының бір бөлігі болып табылады.
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