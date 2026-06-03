Криптонарықтағы 176 млрд долларлық шығын: аюлар қайта оралды ма
Соңғы 48 сағатта Bitcoin (BTC) 9%-ға күрт арзандап, соңғы екі айда алғаш рет 67 000 USD деңгейіндегі қолдау нүктесіне түсті. Бұл түзету нәтижесінде жалпы криптонарықтың капиталдандыруы небәрі екі күн ішінде 176 млрд долларға азайды. Бұл жағдай шамадан тыс жоғары левереджі бар лонг-позициялар бойынша 1,5 млрд долларлық мәжбүрлі ликвидацияға әкелді. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
АҚШ қор нарықтары, атап айтқанда Russell 2000 индексі нық өсім көрсетіп тұрғанда, Bitcoin мен кіші капиталдандырылған акциялар арасындағы корреляция 21 мамырда ресми түрде үзілді. Нарық көңіл-күйінің нашарлауына 12 мамырдан 20 мамырға дейін АҚШ-та тіркелген споттық Bitcoin ETF-терінен 2,1 млрд долларлық таза қаражаттың шығуы да түрткі болды. Туынды құралдар деректері институционалдық инвесторлар арасында тәбеттің төмендегенін көрсетуде.
Bitcoin фьючерстері бойынша жылдық сыйақы мөлшерлемесі үш айдан астам уақыт бойы 4%-дық бейтарап шектен төмен қалуда, бұл «бұқа» левереджіне деген сұраныстың әлсіздігін растайды. Сонымен қатар, Майкл Сейлор басқаратын MicroStrategy компаниясының апталық Bitcoin сатып алуларын тоқтатып, конвертацияланатын қарыздарды қайта сатып алу туралы шешімі инвесторлар арасында әртүрлі пікірлер тудырды.
Сарапшылардың пікірінше, Google (GOOG US) сияқты алпауыттардың қарыз алудың орнына өз капиталын арттыруға ұмтылуы нарықтағы өтімділіктің төмендеп бара жатқанын білдіреді. JPMorgan зерттеулеріне сәйкес, қазіргі уақытта S&P 500 нарықтық құнының жартысы жасанды интеллектпен байланысты 41 акцияның үлесіне тиесілі. Бұл нарықтағы шоғырлану деңгейінің соңғы 150 жылдағы ең жоғары нүктеге жеткенін білдіреді.
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