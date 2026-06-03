Крипто-ПАК-тар Мэрилендтегі сайлау науқанына 3 миллион доллар бағыттады
АҚШ-тың Калифорния, Айова, Монтана, Нью-Джерси, Нью-Мексико және Оңтүстік Дакота штаттарында Конгресске праймериз сайлаулары өтіп жатқан кезде, криптовалюта индустриясы негізгі назарын Мэрилендтегі сайлауларға аударуда. Федералды сайлау комиссиясының (FEC) мәліметінше, Coinbase және Ripple қолдайтын Fairshake PAC-тың еншілес ұйымы Protect Progress Калифорния мен Нью-Джерсидегі демократ үміткерлерді қолдауға шамамен 3 миллион доллар жұмсады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
Сонымен қатар, тағы бір еншілес құрылым — Defend American Jobs Оңтүстік Дакотада республикашыл сенатор Майк Раундстың қайта сайлануы үшін 411 мың доллардан астам қаражат бөлді. Крипто-ПАК-тар тек қазіргі сайлауларда ғана емес, маусым айының соңында Мэриленд штатында өтетін праймериздерде де белсенді қатысуды жоспарлап отыр. Атап айтқанда, Мэрилендтің 5-округінде демократ Адриан Боафо науқанына 3,1 миллион доллардан астам қаражат бағытталды.
Бүгінгі Калифорниядағы сайлау науқаны криптовалюта индустриясының АҚШ сайлауларына әсерін тағы бір рет сынақтан өткізеді. Өткен аптада Техаста Fairshake және басқа ПАК-тар қолдаған үміткерлер жеңіске жеткен еді. Fairshake қаңтар айындағы жағдай бойынша 193 миллион доллардан астам бюджетке ие екенін хабарлады. Сондай-ақ, Cantor Fitzgerald және Anchorage Digital сияқты компаниялар қаржыландыратын Fellowship және Blockchain Leadership Fund сияқты құрылымдар да саяси аренада белсенділік танытуда.
Fairshake стейблкоиндар мен цифрлық активтер нарығына қатысты заң жобаларына қарсы дауыс берген Эл Грин сияқты өкілдерді қоса алғанда, өзін «криптоға қарсы» деп санайтын заң шығарушыларды саясаттан шеттетуді көздеп отырғанын жасырмайды. Техастық бұл заң шығарушы Protect Progress оның қарсыласын қолдауға 5 миллион доллар жұмсағаннан кейін праймеризде жеңіліс тапты.
Қазіргі уақытта АҚШ Сенатында Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act заң жобасы қаралуда. Сенатор Люммистің атап өтуінше, егер бұл заң қабылданбаса, жаңа қаржылық дәуірдің ережелерін Қытай белгілеуі мүмкін. Қазір заң жобасының екі түрлі нұсқасы біріктіріліп, дауысқа салынады деп күтілуде.
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